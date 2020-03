Var ledervalget ved Studentersamfundet udemokratisk?

Medlemmer fra to av Trondheims campuser bedt om å holde seg hjemme da Samfundet avholdt ledervalg.

Den 10. mars 2020, gjennomførte Studentersamfundet i Trondheim valg av ny leder, men på grunn av force majeure ble medlemmer fra to av Trondheims campuser bedt om å holde seg hjemme. Er dette et problem for studentdemokratiet, og kunne man ha løst dette på en bedre måte?

Ja, mener jeg. Det er et problem for studentdemokratiet at vi lar Storsalen stemme over om det er greit å gjennomføre valg uten at deler av medlemsmassen får lov til å være tilstede. Problemet blir at de medlemmene som ikke var der, og dermed ikke kunne stemme på ledervalget, heller ikke fikk stemme over om valget skulle gjennomføres uten dem. Dette er et åpenbart problem når det er snakk om over ti prosent av den totale studentmassen i Trondheim. Konservativt anslått vil jeg tro det var opp mot 30 medlemmer som hadde tenkt å komme, men som ikke fikk lov, og det er mer enn nok til å påvirke valget i stor grad.

Ikke misforstå meg. Jeg mener det var viktig å avholde valget, og det er bra vi har fått en ny leder. Det jeg derimot stusser litt over er at vi ikke hadde noen mulighet for å stemme hjemmefra, da jeg allerede i 2013 stemte digitalt i kommunevalget.

Jeg tror Studentersamfundet kan ha godt av å lage en plan for liknende situasjoner i fremtiden. Muligens med digital avstemning, slik at ikke enkelte campus vil bli utestengt under en så viktig avgjørelse i fremtiden, dersom dette skulle skje ved en senere anledning.

