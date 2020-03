Derfor er det viktig med dugnadsånden, også for oss studentjournalister

Som den øvrige befolkningen går også studentene i Trondheim er usikker tid i møte. Da må vi som studentjournalister gjøre samfunnsoppdrag vårt. Men, med visse forbehold.

Da viruset traff Trondheim med storm tidligere denne uka, ble tilværelsen snudd på hode for oss studenter. NTNU og BI stengte ned campus og forelesninger ble avlyst. Sit stengte ned deler av tjenestene sine, mens Samfundet avsluttet virksomheten. Slik kommer det til å være i tiden framover.

I etterkant har vi sett at folk har bidratt med dugnadsånd. Et godt initiativ som er verdt å trekke fram er facebookgruppa Trenger du noe? Studenter som kan bidra i Trondheim!. Her tilbyr studenter i Trondheim hjelpe til med mathandling, henting av medisiner, snømåking for andre som trenger det. Et godt tiltak for at folk i karantene eller som er smitta ikke trenger å utsette andre for smitte.

For oss i studentmediene ønsker vi å bidra i dugnaden ved å fortsette å rapportere om det som skjer i student-Trondheim. Vi mener at studentene fortsatt skal få servert nyheter og annet underholdning i tidene vi nå går inn i. Alt dette skjer nå rundt omkring i studenthybler, hvor journalister, grafikere, fotografer, illustratører, og videoprodusenter sitter og bruker tiden sin på nettopp dette.

Vi vil fortsatt holde nettproduksjonen på dusken.no oppe i tiden framover. Her vil du kunne lese nyhetssaker om koronautbruddet eller få innputt om nyheter, underholdning og kultur på tekst og video.

Magasinet Under Dusken som til vanlig preger campus vil du ikke lenger finne i stativene der det er stengt, men på utvalgte matbutikker og sentre. Etter planen kommer neste Under Dusken ut 17. mars.

Dessverre har vi måttet nedskalere noe av Studentmedienes virksomhet. Vi har besluttet å avslutte all produksjon som innebærer kontorvirksomhet. Dette vil si at ordinære sendinger på Radio Revolt utgår inntil videre. Du vil fortsatt kunne høre gode musikk, kultur- og underholdningsprogram, men da kun tidligere sendinger. Om du ønsker å binge alt fra norsk hiphop til råd om studentlivet finner du alt av episoder inne på radiorelvolt.no eller der du hører på podcast. Ellers vil vi fortsette med å legge ut innhold på radiorevolt.no og sosiale medier.

Vi takker for all støtten og engasjementet og alle bidrag vi har fått fra publikum den siste tiden. Har du historier om hvordan livet i studenthybel-karantene er, kan du sende dette til tips@studentmediene.no. Har du noe du sitter inne med tar vi også imot debatt- og leserinnlegg på debatt@studentmediene.no.

Husk å ta vare på hverandre i situasjonen vi nå står i. Hilsen redaksjonen.