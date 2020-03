NTNU anbefaler alle studenter i utlandet om å reise hjem

Lørdag kveld sendte rektor Anne Borg en epost til alle NTNUs studenter i utlandet hvor hun anbefalte sterkt å komme hjem.

Lørdag gikk Utenriksdepartementet (UD) ut og frarådet alle norske borgere om å reise til alle land om det ikke er strengt nødvendig, og de oppfordret også alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig. Anbefalingen fra UD, kombinert med frykten for at studenter ikke vil komme seg hjem om pandemien blir mer alvorlig og flere land stenger grensene, fikk rektor Anne Borg til å anbefale de fleste av NTNUs studenter og ansatte i utlandet om å reise tilbake til Norge.

Foto: Skjermdump

Brå avsluttning på utvekslingen

NTNU opplyser om at de for øyeblikket har rundt 1100 studenter i utlandet, enten på utveksling, praksisopphold eller lignende. De må selv velge om de vil følge anbefalingen fra myndigheten og rektor.

Foto: Privat Følger rådene: Maria Brenna velger å reise hjem til 14 dager med karantene.

– Vi begynte å prate med venner og andre norske som er på utveksling. Først avlyste NTNU all undervisning på torsdag, så gjorde UBC det samme på fredag. På lørdag kom også meldingen fra UD, etterfulgt av beskjeden fra rektoren som nesten kommanderte oss hjem. Så dette har gått veldig fort, forteller Brenna.

Blandede følelser rundt det å dra hjem

– Siden vi bare har en og halv måned igjen har vi begynt å mentalt forberede oss på å reise hjem allerede, samtidig var jeg på skolen torsdag og visste ikke at det skulle være min siste dag der. Nå sitter jeg med litt blandede følelser, sier Brenna.

Norge er for øyeblikket et av de landene som er hardest rammet av koronautbruddet. Likevel skremmer ikke det studentene fra å reise hjem, selv om de må sitte 14 dager i hjemmekarantene.

– For øyeblikket er det faktisk tryggere å være her enn i Norge, men vi vil ikke risikere å bli “koronafaste” og ikke ha muligheten til å komme hjem når vi er ferdige med semesteret. Jeg kjenner flere andre utvekslingsstudenter som også har valgt å følge rådene fra regjeringen og NTNU, så det er mange av vennene mine som også må i karantene når vi komme hjem, forteller Brenna.

NTNU lover å hjelpe

I meldingen på innsida står det at alle studenter vil få hjelp fra sine fakulteter. NTNU lover at om studentene ikke har tilstrekkelig dekning i forsikringen sin, vil de få dekket merkostnadene ved hjemreisen av NTNU. De opplyser også om at norske myndigheter gjør det de kan slik at lån og stipend ikke stanses for dem som avbryter utenlandsoppholdet. NTNU vil hjelpe alle studentene med å fullføre og få godkjent semesteret.

– Jeg håper at UBC vil avholde digital eksamen, eller finne en ordning for oss som har valgt å dra hjem. Det hadde vært den enkleste løsningen for oss når det gjelder å få godkjent fag, og lån og stipend fra Lånekassa. Jeg har tatt en del fag som kan være vanskelig å finne tilsvarende på NTNU, men jeg har ikke fått tenkt så mye på det enda, sier Brenna.

Utvekslingsstudenter i Norge blir også påvirket av koronapandemien

Studenter som er på utveksling i Norge får også anbefalinger om å reise hjem. Kristyna Ruzickova fra Tsjekkia er på utveksling fra Brno University of Technology og går første året på master i bioteknologi og matvitenskap. Hun fikk en e-post fredag 13. mars fra universitetet i Brno, og ble anbefalt å reise hjem. Universitetet i Brno tilbyr i likhet med NTNU å dekke reisekostnadene.

– Min første reaksjon når jeg fikk meldingen om å dra hjem var at jeg veldig overrasket, forteller Ruzickova

Selv om universitetet i Brno har oppfordret henne til å reise, har Ruzickova i motsetning til Brenna valgt å bli værende.

– Jeg vil fullføre semesteret i Norge. Det er mange flere som er smittet enn her enn i Tsjekkia. Jeg tror risikoen for å bli smittet er større om jeg reiser hjem, for da må jeg benytte offentlig transport og fly, og kanskje smitte familien min, sier Ruzickova.