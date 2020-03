Studentsolidaritet i den nye hverdagen

Et studentkollektiv startet en facebook-gruppe for å kunne hjelpe andre under koronakrisen. Den fikk over 3000 medlemmer på ett døgn.

Ella Flagstad og Signe Dahl er to av jentene i studentkollektivet som startet Facebook-gruppen Trenger du noe? Studenter som kan bidra i Trondheim!. Målet med gruppa er at studenter kan melde seg til å hjelpe folk som trenger det med alt fra handling til snømåking, særlig med tanke på folk i risikogrupper, eller som ikke skal bevege seg ut på grunn av karanteneregler.

– Plutselig var situasjonen for studenter endret, og alle satt hjemme og prøvde å følge med. Vi håper at det melder seg flere som trenger hjelp, og at man føler seg som et del av et fellesskap om man trenger hjelp, sier Flagstad på telefon.

Ideen til gruppen kom fra en post de kom over på facebook.

– Vi så noen fra Bergen som la ut et innlegg der de tilbød samme type tjenester. Så begynte vi å diskutere hvordan vi kunne organisere noe lignende i Trondheim og hvordan vi kunne organisere studenter på en måte som ville nå ut til de som trenger det. Da kom vi frem til at en facebook-gruppe var mest effektivt, sier Dahl.

Flagstad forteller at de er seks jenter, men at en av dem for tiden sitter i karantene i Bergen etter å ha kommet hjem fra Gran Canaria.

Prøver å unngå smittespredning

Det nye koronaviruset har spredd seg kjapt i Norge. Tallet på registrerte smittede har ifølge FHI passert 1000, samtidig som man nå i stor grad har sluttet å teste. De første dødsfallene har også kommet. Dahl sier at faren for smitte og smittespredning var noe de tenkte på før de satte i gang.

– Det var noe vi diskuterte før vi opprettet gruppa, og noe som gjorde at vi hadde litt betenkeligheter med å gjøre det.

I beskrivelsene til gruppa presiseres det at aktiviteten ikke må samle store folkegrupper eller organiseres slik at det kan bidra til spredning:

«Hjelpen bør derfor ikke inneholde kontakt eller samlinger av flere mennesker på samme sted, men tjenester som å handle varer og sette det utenfor døra, måke (snø, journ. anm.) eller andre tiltak», heter det i gruppebeskrivelsen.

– For oss er det viktig å hjelpe dem som sitter inne eller som er belastet av situasjonen, samtidig som at det er hjelp som ikke øker smittefare. Enkle tjenester som å handle varer og sette utenfor døra, lufte hund og sånt, sier Dahl.

Måte å føle at man bidrar

Siden torsdag 12. mars har alt av forelesninger ved NTNU vært avlyst. Av studentene i Trondheim har noen reist fra byen for å være med familien, noen sitter i karantene, mens mange jobber med skole på hybelen uten å formelt sitte i karantene.

Hva tror du er grunnen til at medlemstallet har steget såpass kraftig?

– Jeg tror det er mange studenter som føler at de har tid til å bidra, også tror jeg at mange har lyst til å føle at de er med og gjør noe. Det å bli med i en sånn gruppe er en måte å føle at man bidrar med noe fornuftig i denne tiden, tror Dahl.

Hun forteller at gruppa foreløpig har vært preget mest av studenter som har sagt seg villig til å hjelpe, og at det foreløpig ikke er så mange som har meldt at de trenger hjelp.

– Det vi jobber med nå er å nå ut til flere som trenger hjelp, men det har vært noen på gruppa som har fått hjelp, og det er veldig fint å se, sier Dahl.

Den nye hverdagen

Det er uklart hvor lenge unntakstilstanden kommer til å vare. FHI sliter med å estimere hvor lenge epidemien varer, og mye avhenger av hvordan befolkningen klarer å forholde seg til tiltakene myndighetene har iverksatt. Det viktigste er å holde seg i ro, helst innendørs. Å opprettholde en hverdag kan være utfordrende.

– Jeg vil ikke si at vi har fått en stabilisert hverdag enda. Det er litt feriestemning, men jeg tenker at vi må få inn noen rutiner etter hvert. Jeg bruker nok helgen på å ta inn over meg hva dette er. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal løse det, meg jeg er glad for at jeg bor med en god gjeng og at vi bruker mye tid sammen til å se på TV og spise middag og sånne ting, forteller Flagstad.

Dahl tror hverdagen blir endret hvis denne situasjonen vedvarer.

– Det blir veldig annerledes, men vanskelig å si akkurat hvordan det blir. Jeg tror alle må gjøre en jobb for å tilpasse seg og at det blir en veldig annen hverdag, avslutter hun.

