Mens regjeringen leter etter økonomiske løsninger for kulturvirksomheten, må vi andre ta ansvar.

Dagen etter at Norge stengte alle skoler, barnehager og kulturtilbud, fortalte artist Frida Ånnevik til VG at det er en pessimistisk stemning i kulturbransjen akkurat nå. Folk mistet et halvt års inntekt veldig plutselig. Det er estimert at norske artister kommer til å tape 200 millioner i løpet av de to neste månedene.

Som student synes du sikkert det er kjipt å ha brukt deler av storstipendet på konserter og teaterforestillinger du nå kanskje ikke får oppleve, eller ikke lenger vet når kommer til å finne sted. Men, vi har i hvert fall et sikkerhetsnett i form av Lånekassen. De fleste kunstnere og artister er selvstendig næringsdrivende, og kun et fåtall er ansatt på institusjoner som gir dem rett på lønn og dagpenger under permittering.

Emneknaggen #ingenrefusjon har gjort mange oppmerksomme på problemstillingen. Det er mye usikkerhet rundt situasjonen, og ingen vet hvor lenge det kommer til å vare. Det er dessuten ikke bare kunstnerne og artistene dette rammer, men også nettverket som gjør at de får opptre. Det store flertallet står overfor en stor krise på grunn av sin personlige økonomi.

Scenelivet i midtbyen i Trondheim er skjørt. En scenedød har ridd byen i bølger de siste årene, men det siste året har det florert av utesteder som tilbyr livemusikk. Tyven, Lokal og Good Omens, for å nevne noen, har vært viktige aktører for både å vise fram lokale artister, og for å bringe nasjonale og internasjonale artister til Trondheim. Ikke minst Samfundet, med sine tre scener, har spilt en ekstra viktig rolle for å formidle musikk og kultur til studenter til en rimelig pris. Samfundet er også i en økonomisk sårbar posisjon nå, og om man ønsker å bevare tilbudet både Huset og resten av byen hadde for en uke siden, er det minste man kan gjøre å ikke be om refusjon.

Abid Raja skriver i en pressemelding at allerede utbetalte tilskudd til kulturarrangementer som blir avlyst, ikke skal tilbakebetales. I tillegg jobber Kulturdepartementet med å finne løsninger. Like fullt er flere i denne bransjen avhengige av inntekter de nå ikke får. Flere mister også øvingslokaler og arbeidsverksteder, og ikke minst deltidsjobbene de trenger for å drive med kunst og musikk.

En student har kanskje ikke vanligvis råd til å støtte organisasjoner som igjen støtter kunstnere, men nå har vi en mulighet til å bidra når bransjen trenger det som mest. Vi kan også støtte ved å huske på å streame norske artister, kjøpe merch fra dem og ved å snakke om hvor mye fint den norske kulturbransjen produserer. Man sparer uansett penger nå som man bare sitter hjemme.