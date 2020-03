Studenter avhengige av deltidsjobb kan ende opp med å måtte ta opp forbrukslån

Studenter som nå permitteres fra jobben har ikke krav på dagpenger. NSO frykter for studentøkonomien.

På mandag kunngjorde alle stortingspartiene om at de støttet den økonomiske krisepakken lagt fram av regjeringen. Et av hovedpunktene i avtalen er at alle permitterte er sikret dagpenger i 20 dager, men dette gjelder ikke studenter. Norsk studentorganisasjon (NSO) opplyser på sin nettside at permitterte studenter ikke har krav på dagpenger. Grunnen til det er fordi det er bare inntektsgrensen for å rett til dagpenger som har blitt redusert, og dagens regelverk sier at de som er under utdanning ikke har krav på dagpenger fra NAV.

– Vi har mottatt veldig mange henvendelser fra studenter som er bekymret for den økonomiske situasjonen. Mange er helt avhengig av deltidsjobben sin for å få økonomien til å gå rundt, sier leder av NSO Marte Øien.

Det at mange studenter mister en viktig inntektskilde kan få store konsekvenser mener Øien.

– Ytterste konsekvens kan være at studenter ikke har mulighet til å betale for helt elementære ting som mat og husleie. I verste fall må studenten bruke kredittkort og ta opp forbrukslån, noe som ikke er en akseptabel løsning, forteller Øien.

NSO jobber nå med å finne en løsning slik at studenter som permitteres fra deltidsjobb kan få økonomisk støtte/dagpenger.

– Vi hadde store forhåpninger om at studentene skulle bli inkludert i krisepakken, og vi har nå en tett dialog med stortinget og regjeringen for å få studenter inkludert videre, sier Øien.

Lånekassen går som normalt

Foto: Lånekassen Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Lånekassen skriver at de vil fortsette med utbetaling av stipend og lån som vanlig til studenter i Norge og utlandet.

– Et viktig budskap er at utbetalingene fra Lånekassen vil gå som normalt, skriver administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark i en pressemelding

De skriver videre at mange studenter lurer på om de vil få omgjøring av stipend, hvis de ikke får tatt eksamen fordi skolen er stengt. Hva som vil skje dersom man ikke klarer å avholde eksamen er fortsatt uklart, og de jobber med å avklare situasjonen.

– Lånekassen og Kunnskapsdepartementet samarbeider for å ivareta studenter og elever, slik at de blir minst mulig skadelidende som følge av den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor, skriver Funnemark videre.

Lånekassen opplyser også om at hvis de er syk i mer enn to uker, kan du få omgjort stipend og lån for denne perioden om til sykestipend.