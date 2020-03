Nordmenn trues med bank i kommentarfelt på grunn av NTNU-anbefaling

Ved å omtale det amerikanske helsesystemet som underutviklet fikk NTNU oppmerksomhet, og anbefalinger om mattetimer.

I helga publiserte NTNU et innlegg hvor de oppfordret alle studenter i utlandet til å reise tilbake til Norge, og trakk fram at anbefalingen særlig gjaldt land med underutviklet helsesystem og land som ikke har kollektive løsninger. De trakk fram USA som et eksempel på et slikt land, noe som førte til mange tilbakemeldinger. Det var først NRK som skrev om saken.

Fjernet formuleringen

Etter reaksjonene valgte NTNU å fjerne formuleringen fra innlegget, da de ikke ønsket at en enkelt formulering skulle overskygge budskapet i meldingen, forteller kommunikasjonsrådgiver Anne Dahl til NRK. Hun sier også at grunnen til at de brukte USA som eksempel, var for å presisere at denne vurderingen også gjaldt for USA.

Slik lød den opprinnelige meldingen: «In accordance with the recommendations from the Ministry of Foreign Affairs (UD), NTNU strongly recommends that all NTNU students who are outside Norway return home. This applies especially if you are staying in a country with poorly developed health services and infrastructure and/or collective infrastructure, for example the USA. The same applies if you do not have health insurance. [ ...]»

Foto: Skjermdump

Fox News-lesere er sinte

Meldingen fra NTNU skapte oppmerksomhet i flere store, internasjonale nyhetshus, som Fox News, The Independent og Huffington Post. Samtidig engasjerte innlegget brukere på sosiale medier sterkt, og flere uttrykte både støtte og uenighet med påstanden om at USAs helsesystem er dårlig.

Noen mener at NTNU er feige som fjerner meldingen, andre at det er å kalle en spade for en spade. Samtidig lar noen seg provosere, og mener at NTNU henger ut Norge. Her er det bare å scrolle, for vi tok turen til Fox News sitt kommentarfelt.

Foto: Skjermdump Men, bare litt feigt da.

Foto: Skjermdump Damn, NTNU.

Foto: Skjermdump NTNUs melding har visstnok blitt photoshoppa og brukt som en del av den liberale fake news-agendaen.

Foto: Skjermdump Norge slipper vel ikke inn folk fra utlandet lenger uansett?

Foto: Skjermdump Til nordmenn i USA: Her er det bare å passe seg.

Foto: Skjermdump Jaha, ja. Da er det vel bare å konvertere folkens.

Foto: Skjermdump Hyggelig anbefaling til NTNUs kommunikasjonsavdeling om å ta noen matteemner til neste semester.

Foto: Skjermdump Her må dere jobbe med rankinga, St. Olavs, dette er jo regelrett flaut.

Foto: Skjermdump «We have the best healthcare, believe me, the best. I was on the phone with my dear friend, Erna, she said Donald, you're handling this the best way, trust me when I say, we will make the US healthcare system great again after the fraud Democrats ruined it. MAGA»

Foto: Skjermdump Vi aner ikke hva Seema Yasmin har med saken å gjøre, men hun har en agenda folkens!