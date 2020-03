Musikkbransjens kriseplan er på nett, men det er ikke sikkert det er nok

Her er noen av måtene artistene, arrangørene og foreningene håndterer avlysningene.

Regjeringens retningslinjer for å begrense smittefare har ført til at alle konserter i nærmeste framtid er avlyst eller utsatt. Også Samfundet har stengt dørene til over påske. For å overleve har flere aktører i bransjen tatt grep, mens de begjærer støtte fra myndighetene. Tiltakene varierer fra å stille harde krav, gjøre det man kan for å hjelpe, og å spre musikkglede online.

Lar artister bruke sin plattform

AKKS Trondheim hadde på søndag sin første stream-konsert på Facebook. Organisasjonen arrangerer flere konserter i løpet av et år, og jobber nå for å hjelpe frilansmusikere ved å la dem bruke deres plattform til å nå ut til folk. Publikum kan støtte artistene via vipps.

– Pengene går direkte til artisten, men vi har også et nummer man kan vippse til dersom artisten ikke vil legge ut sitt. Alt av inntekter går uansett uavkortet til artisten. Vi er en ideell organisasjon, og konsertene er et tilbud til de som trenger det, forteller daglig leder ved AKKS Trondheim, Emely Waet.

Hun forteller at det generelt er ganske dårlig stemning i bransjen nå, og at dette er en økonomisk katastrofe for mange arrangører og musikere.

– Dette er hardt å drifte til vanlig, og når man i tillegg må avlyse konserter på grunn av folkehelsehensyn er det mange som står igjen uten et godt sikkerhetsnett. Mange har ikke de samme trygderettighetene som andre heller, forteller Waet, som føler veldig med alle som er i denne situasjonen.

Selger konserter til regjeringen

Norwegian Entertainment Managers & Agents Association (NEMAA) representerer norske booking- og managementbyrå. I et åpent brev til den politiske ledelsen skriver de at alle yrkesgrupper som jobber rundt det å arrangere en konsert nå er truet. Dette inkluderer alt fra musikere til stylister eller sjåfører.

Organisasjonen har startet emneknaggen #konserttilsalgs for å få oppmerksomhet til problemstillingen fra regjeringen. De har regnet ut verditapet, som vil være 200 millioner på to måneder, og enda mer om konserter fortsatt må avlyses over sommeren.

– Resultatet for bransjen er null inntekt. Vi vil selge konsertene til regjeringen og inviterer dem til å komme med en kompensasjon. De konkrete arrangementene har en ganske målbar verdi, men det er også flere summer, som tono, merch og billetter, som kommer til å gå tapt, forteller Joël Schwalenstöcker, styreleder i NEMAA.

Selv om det å streame konserter kan være fint, mener han at det ikke er bærekraftig for hele bransjen.

– Det er fint at noen får tjene litt penger, men det er en dråpe i havet. Slager står ikke på om radiokanaler bare vil spille norsk musikk, fordi hele næringen kan potensielt gå konkurs. Vi har troen på at det kommer tiltak, men det har ikke kommet enda. Mange selskaper med mye kompetanse risikerer å gå konkurs.

NEMAA har også skrevet et brev til Kulturdepartementet om dette og fått svar fra Stortinget og rådgivere til departementet og ministere.

– Det er funnet løsninger for mange frilansere, som har fått en egen dagpengeordning. Det er vi veldig fornøyd med, men det mangler å finne en løsning til disse arrangementene. Det er viktig for oss å fokusere på dette i denne kampanjen, forteller Schwalenstöcker.

Teknologien må ikke være et hinder for å streame

Foto: Ronja Kjelstad Ada Hoel har streamet konsert også før den nåværende krisen traff.

Til tross for at hun har erfaring med stream-konserter fra før, blant annet etter å ha spilt en konsert i Zagreb fra Oslo, viste teknologien seg å ikke fungere som planlagt.

– Ofte vil jeg at alt skal fungere perfekt, jeg studerer jo musikkteknologi. Jeg hadde planlagt flerkameraproduksjon og veldig god lyd, men endte opp med å måtte bruke mobilen til å streame på Facebook. Jeg brukte veldig lang tid på å få alt til å funke, men jeg koblet så mye inni MIDI-kontrolleren jeg vanligvis bruker kortsluttet rett før jeg skulle spille så den improviserte konserten ble enda mer improvisert.

Likevel mener Hoel at det kanskje var like greit at det ikke ble perfekt.

– Perfeksjonisme har stoppet meg fra å få ting gjort tidligere, men nå som alle er i karantene må man bare gjøre det beste ut av situasjonen og drite litt i at alt ikke er kjempeproft.

Demokratisering av konserter

Hoel håper at flere folk begynner å streame konserter, uansett hva slags utstyr de har tilgjengelig. Hun forteller at hun har fått flere spørsmål om hva slags utstyr man burde kjøpe inn for å kunne gjennomføre en stream-konsert, men mener at terskelen burde være lav.

– Jeg håper at flere streamer, jeg har fått mye ut av å se på disse konsertene det personlig. Nå som man må ta sosial avstand så kan dette være en god trøst, sier hun.

Hoel understreker også at å streame en konsert byr på noen muligheter en live-konsert ikke kan. Her viskes alle geografiske grenser ut, og man kan oppleve en konsert som man vanligvis ikke ville hatt mulighet til å gå på.

Selv om terskelen skal være lav for å starte en stream, kan aktører som AKKS og Brakkesyke likevel være med og løfte fram musikkbransjen og enkeltartister ved å organisere disse konsertene.

– De gjør at flere vil få med seg når konsertene holdes, og gjør dem mer tilgjengelige. Det er et veldig positivt og viktig initiativ. Hvem som helst kan ta sånne initiativ. Det er en demokratisering, og over nettet kan hvem som helst ta opp talerøret og snakke.

