God håndhygiene har aldri vært mer sexy

Med den kontinuerlige utviklingen av koronaviruset er det viktig å praktisere god hygiene for å holde spredningen under kontroll.

Folkehelseinstituttet vil at du skal tillegge deg gode vaner for å forebygge smitte. Ved hoste skal du aller helst unngå å gjøre dette på andre mennesker, og heller hoste i et papirlommetørkle og kaste det etter bruk. Ved mangel på papirlommetørkler skal du benytte deg av den alltid tilstedeværende albuekroken.

Du skal også tilstrebe å begrense kyssing, klemming og håndhilsing så langt det lar seg gjøre. Det andre store innen smittevern er håndvasken. Vask hendene hyppig, gjerne hver gang du kommer inn etter å ha vært ute. God håndvask inkluderer vann og såpe i minst 20 sekunder, slik at man får med alle områder.

Smittedråpene lever lenge

Koronavirus smitter ved dråpesmitte via munn, nese og øyne. Bittesmå dråper kommer ut av munnen og nesen ved hosting og nysing, og disse kan holde seg svevende i lufta i noen sekunder – lenge nok til at du puster inn dråpene eller får dem i øynene. Du kan også påføre deg selv smitte om du får viruset på hendene og så tar deg i ansiktet.

Covid-19-viruset kan ifølge en helt fersk rapport fra The Journal of Hospital Infection overleve lenge på uorganiske overflater som metall, glass og plast. Rapporten sier det kan hende at overlevelsestiden kan være så lang som ni dager. Du kan med andre ord bli smittet dersom du tar deg på nesa, i munnen eller i øynene etter du har berørt en overflate hele ni dager etter at noen har hostet sine smittedråper på samme overflate.

Kappekledde nanopartikler

Virus er nanopartikler som ikke er celler, og må derfor ha en vertscelle for å kunne reprodusere seg. Dersom du blir smittet av viruset vil det invadere celler i kroppen, og bruke cellene til å formere seg videre.

Covid-19 er også et kappekledd virus. Dette betyr at viruset er kledd av en dobbeltsidig fettmembran. Andre kappekledde virus er hepatitt C og HIV. Virusinfeksjoner kan ikke behandles med antibiotika, da dette kun hjelper mot bakterier, men man kan redusere og lindre symptomer med antivirale legemidler. Man kan også ødelegge virus med desinfeksjonsmidler før de har skaffet seg vertsceller.

Såpe og antibac som dreper

Fordi Covid-19-viruset er kappekledd, er såpe nødvendig for vellykket håndvask. Såpe har fettmolekyler som ligner på fettstoffene i kappen til viruset, og klarer derfor å løse opp membranen og ødelegge viruset.

Folkehelseinstituttet anbefaler å bruke håndsprit om man ikke har mulighet til å vaske hendene med såpe. Desinfeksjonsmiddelet vil løse opp membranen til viruset på samme måte som såpe.

Røde Kors skriver på sin nettside at det kreves desinfeksjonsmidler som har dokumentert effekt på kappekledde virus for å drepe koronaviruset. Antibacs hånddesinfeksjon og overflatedesinfeksjon har dokumentert effekt på kappekledde virus, og er derfor i stand til å ødelegge Covid-19-virus.

Hvordan vasker jeg hendene mine?

Når du så skal vaske hendene dine, er det viktig at du faktisk vasker hele hånden din. Dette gjør du best ved å bruke minst 20 sekunder på å skrubbe fingre, håndbak, håndledd og negler. For at såpen skal komme inn i alle kriker og kroker er det også lurt å bruke litt kraft.

En god metode for grundig håndvask er å gjøre følgende:

Foto: Benedikte Ytterli

1. Væt hendene.

Såp inn hendene. Gni håndflaten til den ene hånden mot baksiden til den andre og mellom fingrene. Vask under neglene og under ringer. Sett den ene håndens fingertupper mot den andres håndbak og gni med sirkelbevegelse. Knytt den ene hånden om den andres tommel og gni. Gni rundt håndleddene. Skyll med vann og tørk hendene.Håndklær bør vaskes jevnlig.

Husk å vaske hendene hvis du allerede har blitt syk. Det er viktig å holde god hygiene for å sakke ned spredningen, slik at helsesystemet ikke overbelastes. Det er også viktig å følge offisielle råd om karantene om man viser symptomer, slik at man ikke smitter videre om man har viruset. Alle som kommer fra utlandet skal i to ukers hjemmekarantene.

