To ekkokammer i samme sak

Klimadebatten er tilbake. Denne gangen innebærer det framveksten av en retorikk vi helst skulle vært foruten.

Som de fleste kanskje har fått med seg, har diskusjonen rundt klima blusset opp igjen de siste dagene. Takket være den raskt voksende Facebookgruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet», og den smått parodiske, men like raskt voksende «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet», fikk vi mer av Sveinung Rotevatn på noen få dager enn hele hans tid i regjeringen (som kanskje er for kort til at denne sammenligningen holder vann, men skit au). Begge oppstod som et resultat av at Norge har levert skjerpede mål om utslippskutt til FN.

Men når vi er så vant til debatter som dreier seg om å nå klimamålene på best mulig måte, er det nesten surrealistisk å se at spørsmålet «Er klimaendringene menneskeskapte eller ikke?» står i sentrum for det hele. Og for å fjerne enhver tvil: Jeg har full tillit til klimaforskerne. Dette er bare atter et ledd i historien om menneskers misnøye med etablerte sannheter og politiske systemer. Men jeg skal ikke skrive meg bort i et moraliserende innlegg om å stole på vitenskapen, demokratiet og klimapolitikkens nødvendighet. Det jeg ønsker, er å be alle ha en mer respektfull tone overfor sine meningsmotstandere, uavhengig av hvor du står i diskusjonen.

Les også: Gir gratis tilgang til vitenskapelige artikler

Det har seg nemlig slik at det i denne debatten har oppstått to gedigne ekkokammer, hvor synsing, latterliggjøring og personangrep regjerer. Om menneskene bak «Folkeopprøret mot klimahysteriet» ønsket seg en saklig debatt om klima og klimapolitikk, har de skapt en gruppe som virker mot sitt formål. Og den rivaliserende gruppa blir omtalt som et satirisk svar i seg selv, uten mål om å se problemene bak frustrasjonen til de over 150 000 som uttrykker misnøye. Formatet «lukket gruppe på Facebook» inviterer ikke til saklig debatt.

Det eneste resultatet jeg kan se av dette i det lange løp, er økt polarisering. Folkeskikk viker for personlig overbevisning, som styrkes av at man kun diskuterer med meningsfeller. Rotevatn har kanskje rett i at vi ikke har tid til å diskutere om klimaendringene er reelle eller ei, men vi bør ha nok tid til å respektere hverandre tross frustrasjoner og uenigheter. For det er bare flaut at jeg, som så vidt har bikket 20, må minne langt eldre medmennesker på kardemommeloven.

Kommentar: Støtt kunstnerne og artistene som beriker studiehverdagen vår!