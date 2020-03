Tid for ro

Bli i byen, vis forståelse og hør på helsemyndighetene.

Nå har roens tid kommet. Både fysisk og mentalt er det nå på tide at du holder deg helt i ro. Dette er det beste du kan gjøre som ditt bidrag til det som nå er en felles dugnad. For smittevern er et felles ansvar. Heldigvis er dugnad og frivillighet noe av det studenter her i byen er aller best på. Så flytt ditt nydelige engasjement fra studentorganisasjoner til smittevern og til å hjelpe de som sitter i hjemmekarantene med å få det de trenger. Det finnes flere grupper på Facebook for å koordinere dette. Situasjonen er uoversiktlig sånn det ser ut nå. Vi vet ikke når ting kan gå tilbake til det normale eller om vi har tatt de riktige forholdsreglene.

Imponer alle rundt deg ved å ta gode forholdsregler: God håndhygiene har aldri vært mer sexy

Vi vet ikke om situasjonen kommer til å bli verre og vi vet ikke hva slags økonomi vi sitter igjen med etter dette. Det eneste vi kan gjøre er å følge helsemyndighetenes råd. Dette er ikke tiden for å styrte regjeringen eller få noen til å gå av. Ja, mange forholdsregler ble tatt for sent og responstidene kan ha vært for dårlige. Men nå må vi først få oversikt over den situasjonen vi er i. Først da kan vi vurdere om det ble handlet riktig. Men et regjeringsskifte nå vil gjøre vondt verre. I stedet kan man redusere mengden av den lite konstruktive kritikken som er ute og går. De som hamstrer mat er redde i en veldig usikker situasjon, og skal ikke latterliggjøres. Men når det er sagt oppfordrer jeg generelt til å følge helsemyndighetenes råd og minne om at det er nok mat til alle.

Helsemyndighetene sier også at vi skal unngå unødvendige reiser. Det inkluderer å reise hjem. Bli her i Trondheim fram til vi har bedre oversikt over situasjonen. Det er helt forståelig at man har lyst til å være sammen med familiene sine, men smittesituasjonen kan bli betydelig verre hvis enorme mengder studenter flytter seg rundt i landet nå. Et tips til lange dager hjemme er å faktisk lese litt pensum, selv om det svir litt. Ellers kan det være morsomt å lære seg en ny hobby som strikking, matlaging eller filmredigering, så du kan starte med videoblogging fra livet på hybelen. Og kanskje utnytt muligheten til å ringe noen av de du aldri har tid til å ringe ellers, eller inviter en gammel venn til å gå tur, selv om dere går noen meter fra hverandre. Ta vare på hverandre, vis forståelse for at alle takler en slik situasjon ulikt, og følg helsemyndighetenes råd. Jeg håper vi kan møtes igjen om ikke så altfor lenge!

