Studenter skal få ekstra økonomisk støtte

Regjeringen jobber for at studenter som er rammet av permitteringer skal få hjelp

Torsdag morgen ble det holdt pressekonferanse og NRK kan melde om at Regjeringen er i arbeid med å igangsette økonomiske tiltak for studentene. Det er snakk om en midlertidig ordning i regi av Lånekassen som skal hjelpe studenter som rammes av frafall av inntekt i lys av koronapandemien.

Til Aftenposten forteller leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Marte Øien, at syv av ti norske studenter har deltidsinntekt utenom lånekassen for å endene til å møtes. Disse tallene ble rapportert av den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent (2018).

Ikke rett til dagpenger

Per dags dato kan ikke studenter under utdanning eller opplæring søke om dagpenger, ifølge reglementene som er oppført på Nav sine nettsider. Dette er fordi retten til dagpenger primært forbeholdes de som er registrert som aktiv arbeidssøker.

Dette er ikke mulig for de som har registrert at de er “under utdanning” og luker dermed ut studenter som har behov for å dekke tapt ekstrainntekt som følge av korona-permitteringer.

Saken oppdateres fortløpende.