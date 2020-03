Det er flere argumenter mot skianlegget enn for

Jeg vil takke Jørund Vala, avtroppende leder av NTNUI langrenn, for å ha besvart innlegget mitt. Ikke overraskende er jeg fortsatt uenig, og jeg vil derfor besvare et par av argumentene som ble fremmet.

Les den avtroppende NTNUI-lederens innlegg.

For det første er NTNUI langrenn en veldig liten del av selve NTNUI. I en utredningsrapport som skiklubbene selv står bak kommer det fram at medlemstallet for NTNUI langrenn er på omtrent 150 eller 1,25% av alle medlemmene i NTNUI. Det er ikke meningen å framstille enkelte idretter som mindreverdige enn andre. Ei heller er argumentet at det ikke er en bevisst sammenheng mellom trening og læring, men at det ikke er NTNUI som helhet som lider av et «manglende anlegg». Det er kun langrennsgruppen som lider av dette tapet, og at fysisk aktivitet er mer enn bare langrenn.

Les det første innlegget til Kristoffer Stålby om asfaltering av Estenstamarka.

Jeg kan også trekke fram at uberørt natur er godt for blant annet mental helse og stressnivå. Det er allerede turstier i området, men dette er relativt minimalt i forhold til hva som planlegges. Mangel av snø i vintersesongen bør være en vekker for alle, ikke et argument for å bygge ned mer natur. Snøkanoner i seg selv er en klimaversting som krever enormt mye energi. Om vintrene blir enda mildere, slik det er spådd, og nedbøren øker, vil ikke engang snøkanoner være nok til å gi noe stabilt føre. Det, i tillegg til arbeidet som sannsynligvis må utføres av gravemaskiner og andre tunge maskiner for å lage anlegget, får påstanden om at det foreligger en klimagevinst ved redusert kjøring til å være et ganske svakt argument i mine øyne. Det er ikke uten grunn at lederen for naturvernforbundet i Møre og Romsdal har uttalt at man bør «sparke fotball på sommeren og gå på ski om vinteren».

Les også: Slaget i Estenstadmarka.

Trusselen mot økosystemer handler dessuten i like stor grad om de naturarealene vi beslaglegger, ikke bare klimautslipp i seg selv. Et skianlegg i Trondheim vil nok ikke være nok til å redde interesse for idretten om prognosene for mildere vintre viser seg å være sanne. Poenget om trafikksikkerhet forblir en annen debatt. Jeg ønsker ikke å ta gleden av å drive med sin idrett fra noen. Men i dette tilfellet er det skiklubbene som vil være de som tar noe.

Vurderingen av interessekonfliktene ved dette anlegget må enten ha blitt ignorert, eller så har den vært hårreisende dårlig gjennomført. Vi som er imot anlegget er de som har glede og nytte av området slik som det er i dag. Men også de som er bekymret for miljøaspektet i saken, og de som mener at summen på 40 millioner, hvor Trondheim kommune må finansiere mesteparten, enten er sløsing av penger eller kunne vært brukt på andre områder.

Les også: God håndhygiene er sexy.

Det er uheldig at langrenn blir såpass rammet av klimaendringene, men av de nevnte grunner er fortsatt anlegget i min mening en ekstremt dårlig ide og ikke løsningen på de felles problemene vi som samfunn opplever.