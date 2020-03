Minecraft som møteplass

I en karantenetid kan en føle et savn etter å nyte naturen i et godt fellesskap, med dyr, fjell og monstre som angriper deg om natten. Nå har flere linjeforeninger ordnet nettopp en slik opplevelse.

Axel Kjønsberg ved linjeforeningen Abakus forteller over melding at det er mange grunner til å velge å åpne minecraftservere framfor andre flerspillerspill, men en viktig faktor var at Minecraft ikke gir et konkret mål til spillerne.

– Hva man velger å bruke tida si på er opp til hver enkelt. Det er lett å hoppe på når man har tid, og kanskje slå av en prat i samme slengen. Egentlig fyller det en ganske lik rolle som linjeforeningskontoret på Gløshaugen, fortsetter Kjønsberg.

Det er en klassiker

Foto: Amund Soland Nabla har fortsatt ekstraordinære kontortider for de som ønsker å komme innom.

Websjef til linjeforeningen Nabla, Amund Soland, skriver i en melding at det er viktig med sosial omgang. Ettersom det er litt vanskelig for tiden, bruker de dataspill for å holde kontakten.

– Minecraft er en klassiker, og tok verden med storm da vi var yngre og hadde mye fritid til å spille det, skriver Soland videre.

Soland forteller også at Minecraft er et spill de fleste har et forhold til, og mange har allerede spilt. Serveren ble satt opp da det var et ønske innad i Nabla, og det var prat på at flere linjeforeninger skulle gjøre det samme. Da var det bare å kjøre på, forteller Soland.

Bygger i berget

Kjønsberg skriver at de ikke har et eget mål med spillet. I Abakus’ minecraftserver er det både nybegynnere som løper vekk fra monstre, og erfarne spillere med egne ambisiøse byggeprosjekt.

– Det har vært snakk om å bygge en 1:1-replika av Samfundet. Om det vil inkludere skjenkebevilgning veit jeg ikke, men det er spennende å se hvordan det vil gå for seg, skriver Kjønsberg videre.

Heller ikke Nabla er fremmed for å bygge kjente og kjære lokaliteter.

– Nå er Nablakontoret bygget på Minecraft, og det skal holdes ekstraordinære kontortider nå som det ordinære kontoret ikke er tilgjengelig, sier Soland.

40 spillere hugger trær

Foto: Amund Soland Nabla har gjenskapt linjeforeningskontoret, dog med litt mer plass, i Minecraft.

Soland skriver videre at det er varierende antall spillere på serveren. Den ble satt opp den 15. mars, men i begynnelsen var det kraftig lag, og det kan ha skremt folk vekk.

– På det meste var det mellom 10 og 20 stykker på serveren, men det har dabbet litt av, skriver Soland.

Kjønsberg skriver at de på forrige søndag hadde en felles oppstart med 50 spillere pålogget, men at det har roet seg ned etterhvert. I Abakus’ minecraftserver er det 99 medlemmer med sju eller åtte stykker innlogga til enhver tid.

– Det var likevel veldig underholdende å se 40 spillere starte samtidig og løpe mot de samme trærne for å hugge dem ned. Jeg tror vi skal få til noe skikkelig kult sammen etterhvert, forteller Kjønsberg.

Sosialisere i isolasjon

Selv om mye etterhvert kommer til å roe seg ned, skriver Soland at serverene ikke kommer til å tas ned med det første.

– Det krever lite vedlikehold, så å la det være tilgjengelig skader ikke noe, skriver Soland videre.

Soland forteller også at det er flere undergrupper innad i Nabla som møter på discord, skype og alt annet det er mulig å kommunisere på, og det er mange quizer som kommer og går rundt om.

– Det er mye man ikke kan gjøre når man ikke kan møte folk, men det er mye man kommer på å gjøre, nå som hverdagen er blitt så annerledes. Mange endringer kommer helt sikkert til å vedvare etter at hverdagene kommer tilbake, skriver Soland.

Kjønsberg skriver at heller ikke serverene deres kommer til å bli tatt ned. Tanken om å opprette en Minecraft-server var der allerede før virusutbruddet traff Norge.

– Det har lenge vært snakk om å ha en felles server for hele linjeforeningen, det var bare et spørsmål om tid. Virusutbruddet og isolasjonsperioden ble startskuddet som utløste det hele. Egentlig hadde jeg tenkt å vente litt med å sette i gang, men det virket som at folk kunne ha godt av et tilbud som dette akkurat nå, og i perioden fremover, avslutter Kjønsberg.

