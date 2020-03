Koronaviruset får store konsekvenser for linjeforeninger

Mange linjeforeninger lider av avlyste arrangementer og økonomiske tap. Velferdstinget og Sit har vedtatt å sette inn 2 millioner for å støtte studentfrivilligheten.

Studentenes linjeforeninger hemmes også av koronakrisen. Situasjonen får både praktiske og økonomiske konsekvenser for de ulike fellesskapene, og flere har måttet utsette eller avlyse store arrangementer. Nå setter Velferdstinget og Sit inn 2 millioner til sammen for å støtte studentfrivilligheten i Trondheim, samtidig sliter mange foreninger.

Skaper hindringer for jubileumsfeiring

Erudio er linjeforeningen for lektorutdanning ved NTNU, og holder til på Dragvoll. Dagens situasjon påvirker alle deres om lag 550 medlemmer, og de er blitt nødt til å avlyse flere arrangementer. Dette gir usikkerhet og negative konsekvenser for foreningen økonomisk.

– Vi står potensielt i en ganske uheldig situasjon. Vi skulle hatt ball 17. april, men der er det fremdeles ikke tatt en endelig avgjørelse. Om vi må avlyse ballet så mister vi en del inntekt. Dette gjør at vi kanskje står med lite penger igjen, forteller nestleder for Erudio, Camilla Finstad Pedersen.

Linjeforeningen fyller i år 15 år. Dette skulle naturligvis markeres. Så kom koronakrisen.

– Vi har måttet avlyse alt fra fotballtreninger, håndballtreninger og korøvinger. Vi skulle også ha en jubileumsuke, men denne måtte også utsettes, fortsetter Pedersen.

Nå må hun og de andre jobbe alternativt med det som kan gjøres, til tross for at styret og medlemmene sitter hjemme og ikke kan møtes på samme måte som tidligere.

– Vi har gjort det vi kan for å gjøre oss tilgjengelig for medlemmene. Trenger de noen å snakke med kan de ta tak i oss. Vi har taushetsplikt. Også gjør medlemmene ting for hverandre, et av medlemmene våre er for eksempel ferdig utdannet personlig trener, så han har en treningssak på nett med «hvordan trene hjemme». I tillegg har vi quiz på nett istedenfor den vanlige quizen vi har hver måned, sier hun.

Avsluttingsvis understreker hun at det viktigste for linjeforeningsstyret er medlemmene og nordmenns helse. Hun tror på tross av den uheldige situasjonen at økonomien løser seg.

– Vi setter stor pris på at Velferdstinget strekker ut en hånd til berørte studentorganisasjoner og tilbyr hjelp. Dette gir oss noe trygghet i en usikker tid.

– Trondheims studentfrivillighet vil komme sterkere tilbake - når vi får muligheten!

Redde flest mulig

Dette er vanskelige tider for studentfrivilligheten i Trondheim. Hverdagen for Velferdstinget og leder Nina Salvesen er blitt snudd på hodet.

– Vi kan ikke lenger jobbe med velferdstilbud som i en vanlig hverdag. Den siste uka har mesteparten av vårt arbeid gått ut på å lage en støtteordning for frivilligheten. Dette skal blant annet hjelpe foreninger som har tapt mye penger på avlyste arrangementer, sier Salvesen.

Velferdstinget tilbyr i disse dager sammen med Sit økonomisk støtte til frivillige organisasjoner. Flere linjeforeninger har nå søkt om dette.

– Vi har satt av to millioner kroner i første omgang, én million fra Velferdstinget, og én million fra Sit. Blir dette for lite må vi ta en vurdering på om vi setter inn enda mer, fortsetter hun.

Siden mange vil ha et ønske om slik støtte, må det gjøres noen valg fra Velferdstingets side. Salvesen ønsker først og fremst å redde foreninger fra å gå konkurs.

– Vi kommer til å måtte prioritere , vi må redde så mange som mulig. De som står i fare for å avvikles eller gå konkurs dersom de ikke får hjelp kommer først. Noen har jo en del penger på bok, så først må vi ta de som ikke har det. Det kan hende vi klarer å redde alle som står i fare for å gå konkurs, og da kan vi også bidra mer til de som ikke er i fare men som likevel har økonomiske tap, forteller Salvesen.

På spørsmål om hvor forberedt de var på en slik situasjon svarer hun følgende:

– Det er vanskelig å si, vi var nok ikke noe mer forberedt enn noen andre i landet. Vi begynte tankeprosessen da vi merket at dette skulle komme til Norge, sier hun avsluttingsvis.

Flyttingen forsinkes

Nede på Kalvskinnet finner vi (ikke) linjeforeningen for bachelorprogrammet til bygg- og miljø, Tim&Shænko. De har også måttet ta grep. Leder Grete Morseth er derimot optimistisk

Foto: Privat Styret i Tim&Shænko er optimistike på å løse det økonomiske framover.

Tim&Shænko skulle egentlig ha generalforsamling for å velge nytt styre for sine i overkant av 300 medlemmer. Dette skulle foregå i dag, 19. mars. I tillegg setter viruset en stopper for en omfattende flytteprosess for foreningen.

– Vi måtte avlyse generalforsamlingen, så jeg må fortsette som leder foreløpig. Etter sommeren flytter vi fra Kalvskinnet til Gløshaugen. Dette må utsettes nå, alt er satt på vent, sier hun.