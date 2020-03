Karantene er ikke nødvendigvis en cockblock

Føler du at covid-19 har ødelagt kjærlighetslivet ditt? Heldigvis for deg har vi en guide på hvordan du fortsatt kan få det på.

Underholdning



Som nordmenn er vi alle av den erfaring at alle gode ting er tre, og vi har derfor laget en trestegs-guide som du kan bruke for å maksimere sjansene dine til å få deg litt action. Det viktigste å tenke på mens vi deltar i verdenshistoriens største asosialiseringsdugnad er at man ikke skal møte andre mennesker.

Steg 1: Finn deg en date.

Tinder

Tinder trenger ingen introduksjon, du har brukt det før, og du kommer til å bruke det igjen. Livet i karantene gir deg utallige muligheter til å swipe dagen lang, og når det kommer til Tinder er kvantitet alt. Algoritmen deres lar deg kun finne andre Tinderbrukere som er sånn cirka like attraktive som deg selv.

Foto: Illustrasjonsfoto To håpefulle ungdom er sultne på digital oppmerksomhet. (Illustrasjonsfoto)

Les også: Du slipper kanskje Sluppen.

De aller fleste på Tinder er uansett bare der for å få en selvtillitsboost, så du trenger ikke bekymre deg for at noen du matcher med kommer til å overbevise deg om å bryte karantenen. Du kan til og med investere litt av alkoholbudsjettet som ikke lenger blir brukt til å kjøpe Tinder-gold og swipe deg gjennom Europa.

Happn

Vi har inntrykk av at Happn er appen man bruker om man ikke får napp på Tinder. Likevel er det verdt et forsøk – Mie fra Love Island er tross alt på reklamen for selve appen. Kjendisfaktor right there.

Bruk Happn til å aktivt unngå søppelmennesker. Illustrasjon: Ane Morkemo

Konseptet bak Happn er enkelt: du går forbi en person på gata, synes at de ser attraktive ut, og sjekker Happn rett etterpå. Om de, ilag med deg, har hatt på stedstjeneste på mobilen mens de har gått forbi deg har dere mulighet til å «like» hverandre og dermed ta opp tråden.

Dessverre er dette ikke ideelt akkurat nå. Som en god samfunnsborger har du en plikt til å gjøre din del av dugnaden – bli hjemme! Om du plutselig får opp noen på Happn ut av det blå vet du dermed at denne personen ikke gjør sin del av dugnaden. Happn kan dermed dessverre ikke anses som en datingapp, men heller en dumpeapp som viser hvem du burde holde deg langt unna.

Fikk du med deg at kommentarfeltet til Fox News ble sinna på NTNU?

Jodel

Du trodde kanskje Jodel var en app for 14-åringer som ønsker å baksnakke hverandre anonymt? Det stemmer, men om man dykker dypt innom Jodel sine kanaler finner man fora hvor man kan møte en potensiell date.

Så lett er det å få napp på Jodel.

På Jodel er det strengt talt ikke lov til å dele kontaktinformasjon om seg selv, så om en skulle brukt det for å finne seg en match anbefales det å være litt slu. Eksempelvis kan du skrive “følg med på denne tråden det neste minuttet”, vente litt, skrive snapchatnavnet ditt, og deretter slette det fra tråden. Dette er en vanntett plan, og har funket for oss hver gang vi har gått innom Jodel for å finne oss en date. Pre-korona.

Cleverbot

Om du finner lite suksess blant andre mennesker så er alltid kunstig intelligens et godt alternativ. Cleverbot har vært på nett siden før årtusenskiftet og er derfor omtrent like gammel som den gjennomsnittlige student. Cleverbot sin intelligens bygger på millioner av samtaler med andre mennesker og kan sannsynligvis defineres som det mest gjennomsnittlige mennesket iblant oss. Den etterlater deg heller aldri på «lest», så du vet den er glad i deg. På ekte.

Neida, du har ikke nådd bånn. Du er bare framtids- og løsningsorientert.

Nordmenn synes komplimenter er kompliserte. Så les denne før du strør rundt deg med komplimenter i søken etter kjærlighet.

Dersom du hadde forhåpninger om å ta med deg koronakjæresten din ut på et fysisk stevnemøte etter at karantenetiden opphører så kan du juble over at Cleverbot finnes som app både iPhone og Android. Du kan ta med din robot i en robåt til neste års valentinsdag.

Steg 2: Hva, hvor, når?

Minecraft-date

Det sterkeste bindeleddet til denne generasjonen er uten tvil den felles forkjærligheten for Minecraft. I en tid hvor befolkningen blir tvunget innendørs i isolasjon er det mangel på eventyr, utforskning og brede horisonter. Hygiene og utseende blir irrelevante faktorer da det er ingenting som skiller deg fra alle de andre pixelerte, kubeformede karakterene. Heller er det ingen funksjonalitet som viser at du rødmer når daten din flørter innstendig.

Det spiller ingen rolle hvor stygg du er i Minecraft. Sjarmer dem i senk med gull og kull. Illustrasjon: Ane Morkemo

Flertallet av gløsingene som enda oppholder seg i Trondheim ville nok uansett foretrukket å datet noen på Minecraft enn i virkeligheten, så dermed kan du bruke denne plattformen til å date et bredt spekter av studentmassen. Minecraft gjør det vanskelig å kvalitetssikre partneren din til en eventuell fremtidig date utenfor karantenen, så man kan aldri være sikker på hvem som er på andre enden – men det kan jo alltid være ditt livs store kjærlighet.

Schools out for summer. Maybe.

Synkronisere Netflix og Skype sammen

Som kjent har de aller fleste i Norge Netflix, og dermed anbefaler vi alle å installere utvidelsen på Google Chrome som heter Netflix Party. Denne gjør at du kan synkronisere en film på Netflix med en date slik at dere ser på samtidig. I tillegg til dette blir samtlige pauser synkronisert, og man kan sosialisere gjennom et chattevindu som opprettes i fanen.

Dette er en revolusjonerende utvikling av den klassiske «netflix and chill»-daten. For det første trenger du ikke vaske deg verken oventil eller nedentil, du kan fremdeles chille med fem-dagersskjegget og ostepoppulver i trusa (som du har akkurat nå). For det andre kan du slippe både uønskede seksuelle antastelser og bråkete kommentarer mens du egentlig bare vil få med deg handlingen – det er en grunn til at man kan mute lyden til skype.

Foodora-sambestilling

Den minst kreative daten man kan ta initiativ til er nok den velprøvde middagsdaten, men denne blir fort vanskelig å gjennomføre i karantene. Vi vil her anbefale å støtte din lokale Foodora-syklist ved å kjøpe hvert deres take-away måltid som dere kan nyte sammen på videochat. Dette styrker enda flere mellomledd i restaurantbransjen og gir deg flere skrytepoeng i disse dugnadstidene.

Sliten etter hooking? Du kan fortsatt bestille litt mat på døra.

Er du redd for skremme vekk partneren din på grunn av litt uelegant tacospising, eller en særdeles slurpete suppemunn kan du skru av både kamera og mikrofon under de mest kritiske øyeblikkene. Ved behov vil det også være enklere å ghoste daten din, da du ikke lenger trenger å hoppe ut vinduet på toalettet, men heller kan skylde på dårlig nettforbindelse og logge av.

Effektiv serietitting

Er du en person som kanskje har litt maur i rumpa? Føler du at du ikke har tid til alt du ønsker å gjøre, til tross for at du akkurat nå har all tida i hele verden? Eller er du kanskje ikke så fan av å snakke, spesielt over video?

Effektiv serietitting er ganske enkelt i prinsippet: serie velges på forhånd. Én person velger partallsepisodene, og den andre velger oddetallsepisodene. Når koronakrisen er ferdig møtes dere og tar en recap på hva som skjedde i serien. Dermed har dere både samtaleemne, samt har begge en sterk egeninteresse av å høre på hva den andre har å fortelle – det skjer ikke så ofte på Tinderdate! NB: Dette funker ikke for serier hvor episodene har et sammenheng. Heldigvis er det dermed fritt fram til å bruke siste sesong av Game of Thrones.

Vi prøvde å finne folk på campus. Vi fant noen, men veldig få.

Geoguessr

Er du en av dem som har «I looove travelling» på Tinder? Blir din instagram oppdatert jevnlig ut fra når du er ute på reise? Dette holder rett og slett ikke mål hvis du ønsker å være et bra menneske og bidra til dugnad i vår herrens år, 2020. I tillegg til dette er reising lite attraktivt når det medfører en fjortendagers karantene i ettertid.

Likevel ønsker du kanskje å reise med en eventuell partner senere, når koronaviruset er ute av denne verden og klimakrisen er løst. Da er det viktig å ha noen med stedssans. Med dette introduserer vi Geoguessr: et spill på nettet hvor du blir plassert et tilfeldig sted på Google Maps sin streetview, og skal selv prøve å finne ut hvor i verden dere er. Om du videochatter med daten din samtidig kan dere se hvem som scorer mest poeng og automatisk avgjøre hvem som er alfaen i forholdet.

Lage en vokskopi av hendene til hverandre og hold hender

Etter noen uker i karantene savner nok mange det fysiske aspektet av stevnemøtene, enten det gjelder noe så enkelt som å holde hender, eller mer avanserte, fysiske øvelser. Det finnes mange tjenester for å få laget en vokskopi av hånden din i ditt eget hjem. Hadde det ikke vært søtt å sende denne til daten din så kunne dere holdt hender på første date, til tross for at det foregikk over nett?

Hvis karanteneforholdet utvikler seg til at dere ønsker å ta det neste steget, til at dere vil gjøre et forsøk på å overgi dere selv til hverandre full og helt, henfalle i en vakker seanse av dyp, fysisk kontakt – da holder nok ikke kun hender. Det er heldigvis ikke bare hender dere kan lage kopier av, og det finnes måter, selv i karantene, å bokstavlig talt fylle partneren din med nytelse.

Korona kan bli dyrt for studentorganisasjoner. Men Sit og Velferdstinget backer.

Brevdate

Er du en av dem som er født i feil århundre – og med dette mener vi ikke at du er født etter på 2000-tallet?

For enhver gammel sjel fanget i en ung kropp finnes det nå muligheter for å oppleve det mest retro av alt, nemlig brevveksling. Brevveksling er… kanskje ikke effektivt, men det sikrer spenning i hverdagen. Stå i opposisjon til denne generasjonens fiksering på umiddelbar tilfredsstillelse. Blir du nervøs de 10 sekundene det tar før Tindermatchen din svarer nei til «send nudes da ;))»? Se for deg å måtte vente i dagevis før de avviser deg. Det er spenning det!

Husk at du kan kjøpe elektroniske frimerker så du slipper å måtte gå ut og sende brevet. Analog flørting er kankje viktig, men smittevern er enda viktigere. (Illustrasjonsfoto)

Dersom du er en hipster som ønsker noe virkelig tradisjonelt er brevveksling perfekt for deg – det er tross alt det de gjør i filmen Dear John. Det er i tillegg verdt å nevne at man, ved brevveksling, åpenbart ikke har noen utboks. Om du sender noe kleint risikerer du dermed ikke å se det igjen senere, ettersom mottaker sannsynligvis kommer da til å kaste det i søpla. Heldigvis smitter ikke korona lett over brev, men ettersom vi alle skal følge FHI sine retningslinjer anbefaler vi å smøre inn hendene med antibac før du plukker opp brevet eller postkortet. For ditt eget, og andres, beste.

Steg 3: Når alt går til skeis har du fortsatt deg selv

Ved steg tre har du kanskje ikke fått karantene-romansen til å gli slik den burde. Som kjent dating-etikette er det viktig å ha en «back-up» og i dette tilfellet er denne backupen deg selv. Kanskje det var like så greit. Man trenger tross alt å elske seg selv for å kunne bli elsket av andre.

Regjeringen svarer blakke studenter: Vi loover at vi skal støtte dere økonomisk.

Spis sunt. Unn deg nytelser. Drikk en pils på badet. Bak noe digg. Se på en god film. Gjør skolearbeid for gøy. Ditch skolearbeidet ditt når det ikke lengre er det. Dusj lenge (men ikke så lenge at du bruker opp varmtvannet som dine hybelkamerater sårt trenger). Åpne opp vinduet en gang iblant. Hør på musikk du liker. Klipp neglene dine. Kos deg.

Sex er kanskje digg, men ikke diggere enn å fullføre et vanskelig puslespill med en god venn. Men helst hold god avstand, ulikt dette bildet. (Illustrasjonsfoto)

Bruk denne tida til å fokusere på deg selv. Ta vare på deg selv og din egen helse.