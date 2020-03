Underholdning for unntakstilstand

Kjeder du deg sånn akkurat nå? Her kommer noen anbefalinger på filmer, serier, bøker og spill du kan kose deg med i karantenen.

Film og serie

Min Nabo Totoro

Foto: Arthaus (via P3/Filmpolitiet)

Personlig vil jeg anbefale Min nabo Totoro. Den handler om to unge jenter som har en syk mor, og får hjelp av det mystiske vesenet Totoro til å komme seg gjennom ulike situasjoner. La Totoro hjelpe deg gjennom disse karantenetidene også, og nyt dette animasjonsmesterverket.

– August Sørlie Mathisen

Crazy Ex-Girlfriend

Foto: The CW (via imdb.com)

Serien Craxy Ex-Girlfriend kan virke som en komedie som spiller på gammeldagse kjønnsroller og forutsigbare handlingsforløp. Den suksessfulle advokaten Rebecca oppdager brått at hun ikke er lykkelig, og forlater livet i New York for å prøve å vinne tilbake ekskjæresten fra ungdomstida.

Det som gjør den unik er at serien gjør narr av stereotypier via komiske musikalnumre og metahumor. Serien diskuterer psykisk helse, kjønnsroller, og vår kulturs besettelse av romantikk på en forfriskende og nyansert måte.

– Edel Malene Farstad

Bøker

Foto: Everyman (via bookdepository.com)

His Dark Materials er en trilogi av Philip Pullman, satt til et univers ikke så ulikt vårt eget, men med enkelte påfallende forskjeller.

Vi følger den noe rebelske heltinnen Lyra Belacqua og hennes daimon Pantalaimon gjennom mange ulike verdener og prøvelser i jakten på svar om det mystiske stoffet støv. I tillegg har det blitt laget en tv-serie av trilogien, så her er det bare å grave seg dypt ned i Pullmans fantasy-univers!

– Sigrid Solheim

Foto: Jonathan Cape (design Suzanne Dean)

Ian McEwan presentere i denne lille boka et klassisk mord-drama. Det som gjør Nutshell unikt er at dramaet fortelles av et foster som prøver å forhindre at drapet skal skje.

Det er utrolig underholdende å lese hvordan et foster kan være så bevisst på omgivelsene, og ikke minst fremstå så reflektert og opplyst på både relasjonelle konflikter og konflikter i verdenssamfunnet.

– Maren Høgevold Busterud

The Cosmere

The Cosmere serien består teknisk sett av flere ulike serier, hvor alle bøkene Brandon Sanderson har skrevet for voksne knyttes sammen i et overordnet univers. Samlet består The Cosmere av 29 verk, hvorav 16 av disse er lengre fantasyromaner så her er det mye å lese for de som vil ha mer fantasy.



– Emilie P. Anderssen

Foto: Flamme forlag

Heidi Furre debuterer med en fin kort bok skrevet på nynorsk om det å være et ungt menneske med forventninger som ikke alltid blir som vi tror. Boka handler om en ung jente som drar bort fra alt og alle hun kjenner og flytter til Paris ute planer. Etterhvert blir hun kjent med nye mennesker, og den nye tilværelsen blir både bra og ikke så bra.

– Oda Eriksen Haugland

De usynlige / Hvitt hav / Rigels øyne

Denne trilogien av Roy Jacobsen handler om Ingrid Barrøy som bor på en øy i nord-Norge og lever gjennom de to verdenskrigene. Skildringene av det harde livet på øya på denne tiden gjør inntrykk, og spesielt historiens kjerneverdier om at alle som kan skal bidra til å overleve og få et behagelig liv er kanskje spesielt relevant nå. Spesielt interessant blir det i siste bok, som starter i året 1946. Der reiser Ingrid gjennom Norge og ser hvordan krigen har påvirket alle kriker og kroker av landet.

– Maren Høgevold Busterud

Spill

Human Fall Flat

Foto: No Brakes Games (via Google Play Store)

Tilgjengelig på: Steam, Playstation, Nintendo Switch, XBox One, iOS, Android

Er dere flere i et kollektiv som kjeder vettet av dere hjemme? Human Fall Flat er et fysikkbasert plattform-puslespill hvor man styrer klumsete figurer som må komme seg gjennom baner som byr på ulike utfordringer.

Det er oftest mer enn én måte å løse disse på, og ingen stoppeklokke som teller ned, så her er det bare å hive seg ut i det og utforske slik man selv vil.

–Anna Orvik Wilberg

A Short Hike

Tilgjengelig på: itch.io, Steam, Epic Game Store (gratis på Epic Game Store til 19. mars!)

A Short Hike er et nydelig Animal Crossing-inspirert spill som tar akkurat så lang tid du vil å gjennomføre. Målet er enkelt: du er en fugl som venter på en viktig SMS, og du må klatre til toppen av et fjell for å få mobildekning. Det er likevel reisen opp den bratte fjellveggen som gjør spillet så sjarmerende. Rundt hver sving venter nye dyr du kan bli kjent med. Alle har sine interesser de vil dele med deg, eller problemer som du kan hjelpe dem med. Dialogen er full av tørr humor og filosofiske smuler, og du blir garantert glad i karakterene. I tillegg er det flere søte minispill underveis som kan underholde deg i timesvis. Hvis du hadde meldt deg på en yogatime før treningssenteret stengte, kan du trygt bytte ut den med A Short Hike, for dette spillet er garantert å senke pulsen og gi deg ro i sjela.

– Edel Malene Farstad

Don’t Starve

Tilgjengelig på: Steam, Playstation, Nintendo Switch, Xbox,

Foto: Klei Entertainment

– Edel Malene Farstad

Moonlighter

Tilgjengelig på: Nintendo Switch, Xbox, Playstation, Steam, GoG, Humblestore, Windows store

I Moonlighter spiller du som den unge kjøpmannen Will. Han er født inn i en kjøpmannsfamilie, og har som oppgave å drive «The Moonlighter», en butikk i dungeon-byen «Rynoka». Butikken selger diverse materialer og merkverdigheter utvunnet fra dungeonen, og Will bruker tiden sin på dagtid til å drive butikken, sette opp priser og varer, for så å selge varene til de som skulle ønske dem. På kveldstid bruker han tiden på utforske dungeonen, beseire monstre for nye og sjeldne materialer, og til slutt finne ut sannheten om dette mystiske og merkverdige stedet som setter sitt preg på den lille byen. Dette er et spill for deg som både vil være kjøpmann og eventyrer, og med sin RPG-mekanikk og sjarmerende kunststil er Monnlighter virkelig et spill du ikke vil gå glipp av.

– Thai Thanh Nguyen

Stardew Valley

Foto: ConcernedApe (Eric Barone)

Tilgjengelig på: Steam, Playstation, Nintendo Switch, Xbox, Google Play, App Store

Stardew Valley lar deg leve ut drømmen om å flytte hjem til den gamle familiegården. Her er det utallige ting å finne på, alt fra å bygge opp gården, utforske gamle gruver og slåss mot monstre, bli venn med landsbyboerne og kanskje til og med bli gift. Dette er et spill du kan bruke timesvis på og fortsatt ikke gå tom for ting å gjøre.

– Emilie P. Anderssen

Undertale

Tilgjengelig på: Steam, Playstation, Nintendo Switch

Undertale er en sjarmerende perle av et indiespill som hentet mye inspirasjon fra tidligere klassikere som EarthBound. Du spiller et lite barn som faller ned i et underjordisk rike bosatt av monstre, og må finne veien ut derfra. Men i motsetning til mange andre spill hvor du umiddelbart ville lett etter nærmeste våpen og gått til angrep på alle og enhver, har du i Undertale muligheten til å gå langt mer barmhjertig til verks. Den underjordiske verdenen er fylt med puslespill, humor og sjarmerende karakterer som det skal mye til for at du ikke blir glad i. Kampsystemet bygger på “bullet hell”-formatet, som til tider kan bli såpass utfordrende at du kan få lyst til å hive kontrolleren i veggen. Men er det en ting Undertale vil lære deg, så er det verdien av besluttsomhet og å aldri gi opp. Og selv de mest frustrerende utfordringene byr på fantastiske lydspor som i seg selv gjør spillet verdt å prøve. Hvis du enda ikke har begitt deg ut på dette prisbelønte eventyret burde du virkelig gripe sjansen nå.

– Anna Orvik Wilberg

