Reduserer kollektivtilbudet

Fra mandag 23. mars vil Atb redusere rutetilbudet for buss og trikk til lørdagsruter.

Mandag 23. mars reduseres rutetilbudet for kollektivtrafikken i hele Trøndelag. Buss og trikk i Trondheimsområdet kjører lørdagsruter med ekstra avganger på hverdager. Rutetilbudet strykes imidlertid med enkeltavganger i rushtid. På noen av linjene som ikke har lørdagsruter til vanlig, settes det også opp enkeltavganger i rushtid.

Søndag 15.03 kom Atb sine tiltak for å forhindre koronasmitte.

Ønsker å tilby forutsigbarhet

I følge AtB endres rutetilbudet for å ha sjåfører i beredskap i perioden som kommer og dermed kunne tilby et forutsigbart kollektivtilbud.

– Kollektivtilbudet er en samfunnskritisk tjeneste som skal opprettholdes slik at de som har behov for transport kommer seg dit de skal. Når vi likevel justerer tilbudet, handler det i stor grad om å sikre at vi har sjåfører og mannskap nok til å betjene linjene slik at vi kan levere et forutsigbart tilbud, skriver direktør for kommunikasjon og drift Grethe Opsal ved Atb i en pressemelding.

Foto: AtB AS Direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal

Det er særlig tatt hensyn til at helsepersonell, samt andre med samfunnskritiske funksjoner, skal komme seg på jobb. Med dette vil AtB også unngå å kjøre tomme busser når omfanget av passasjerer er redusert.

Også alle skolelinjer i Trøndelag innstilles inntil videre.

– Vi beklager ulempene dette medfører for passasjerene våre, men ber om forståelse for at vi må ta disse grepene i denne helt spesielle situasjonen, heter det videre i pressemeldingen.

Legger til rette for kontaktløse billettkjøp

Som et nytt tiltak for å unngå smitte utvider AtB også muligheten for kontaktløs betaling på alle AtBs linjer og samband.

– Bakgrunnen for at vi nå tilbyr kontaktløse betalingsmetoder, er ønsket om å begrense smitte. Vi håper våre reisende setter seg inn i hvordan de kan kjøpe billetter på en trygg og enkel måte i situasjonen vi er inne i nå, skriver Opsal.

Reisende kan benytte appen Atb mobillett som før, det blir i tillegg mulig å kjøpe billett med SMS. Ettersom det ikke vil være mulig å lese av og aktivere t-kort om bord i buss, anbefales mobillett-appen for alle billettkjøp.