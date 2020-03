Fra Album til Deep Chill

På tide å skrinlegge all overflødig musikalsk kunnskap. Nå holder det å vite om musikken passer best på Mormors eller Espresso House.

Kommentar



Spotifys egen-kuraterte spillelister er en del av plattformen de fleste som bruker appen burde ha fått med seg at det har blitt tungt investert i. Det som begynte som oversikter over hva som ble mest streamet, spesifikke sjangre og tidsspesifikk musikk, har nå utviklet seg til å bli et intrikat kart over hvordan man kan skreddersy sin musikalske opplevelse til ethvert arrangement.

Der man tidligere orienterte seg musikalsk med utgangspunkt i sjangre, artister og hva en skallet mann med briller på youtube mener, orienterer vi oss nå ved hjelp av konkrete steder og settinger. Spotify har ikke bare vært med på å forandre måten vi forbruker musikk på, men har i stillhet implementert et nytt musikalsk meningssystem gjennom plattformen sin. Her vises det selvsagt til Spotifys revolusjonerende måte å kategorisere musikk i henhold til de mest generiske ordene tilgjengelig i det engelske vokabularet.

Gjennom sine innebygde spillelister, brukt av flere millioner mennesker, forandrer Spotify sakte, men sikkert, hvordan vi mentalt kategoriserer musikk. I den musikalske framtiden Spotify ser for seg, vil det ikke lenger være nødvendig for meg å gå til min egen musikalske katalog for å finne ut hvilken musikk som kler sorgen min best. I stedet holder det å klikke seg inn på lista «Coping With Loss», med den fritt oversatte beskrivelsen: «Når noen du elsker blir et minne ... finn tilflukt i disse låtene».

Ved å fjerne behovet for kunnskap om musikk og erstatte det med et bisart høyt antall spillelister som korresponderer med alle moods man kan se for seg, har Spotify kanskje gjort den største innsatsen, i moderne historie, for å demokratisere musikk. En slik overgang, fra artister til atmosfærer, vil gjøre det usannsynlig vanskelig å hevde seg med sin musikalske kunnskap.

Det viktige nå er ikke lenger hvilken musikalsk kategori man skal plassere låta i, men om det passer best i «Rustikkkaffesjappe-med-dårlig-service-lista», «Jeg-vil-fremstå-intellektuell-på-datejazz-lista» eller «Vors-med-lite-åsnakke-om-lista». Ved å få musikalske assosiasjoner til å handle om generiske begreper som beskriver interiøret på Dromedar vil vi sakte men sikkert ende opp i en musikalsk framtid hvor all musikk er Muzak.

