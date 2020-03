AtB tilbyr refusjon på periodebilletter

Dette skjer i forbindelse med ruteendringene som trer i kraft mandag 23. mars.

På sine nettsider informerer AtB nå om at det fra og med mandag 23. mars vil være mulig å søke om refusjon på periodebilletter. Det kommer ikke til å ha tilbakevirkende kraft, så det er altså bare perioden fra og med 23. mars som kan bli refundert.

– Refusjonsberegningen vil gjelde fra den dagen AtB mottar forespørselen om refusjon, men ikke tidligere enn mandag 23. mars. Refusjonsforespørselen vil altså ikke ha tilbakevirkende kraft, sier direktør for kommunikasjon og drift Grethe Opsal i AtB til Adressa.no, som først omtalte saken.

Endrer rutetilbud

Tidligere var det ikke mulig å få refundert periodebillett hos AtB som følger av pålagt hjemmekontor eller karantene, da selskapet mente at dette ikke ble dekket av deres regler for refusjon. De opprinnelige refusjonsreglene dekker kun sykdom, dødsfall, flytting eller endret reisemønster grunnet jobb, men hjemmekontor gikk altså ikke inn under dette.

Endringene i refusjonsordningen kommer etter at AtB meldte at de kommer til å gjøre endringer på rutetilbudet i hele Trøndelag fra og med mandag 23. mars: Buss og trikk i trondheimsområdet kjører lørdagsruter med ekstra avganger på hverdager. Rutetilbudet strykes imidlertid med enkeltavganger i rushtid.

Det er allerede gjort tiltak på bussene for å hindre spredningen av koronasmitte.

Lang behandlingstid

AtB informerer på sine hjemmesider om at man må forvente lengre behandlingstid enn normalt på grunn av den spesielle situasjonen, og ber om forståelse for dette.

Ifølge AtBs nettsider, kommer et administrasjonsgebyr på 100kr til å trekkes fra refusjonsbeløpet ved krav om refusjon.

