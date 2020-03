Låpsley - Through Water

Låpsley gir oss sjelfull poesi rammet inn i elektronisk pop, perfekt for å slappe av i sofaen til i disse tider.

Britiske Holly Fletcher, bedre kjent under artistnavnet Låpsley, følger med denne plata opp suksessen fra debutalbumet Long Way Home. De totalt 10 låtene på denne utgivelsen blander nytt materiale med allerede kjente slagere. Gjennom litt over en halvtime skildrer hun diverse samfunnsproblemer, blant dem noen mange kjenner litt ekstra på for tiden. Samtidig tar hun for seg sin egen utvikling siden debutalbumet, som ble sluppet i 2016.

Det skinner tydelig igjennom at Fletcher har funnet seg selv som artist, og vet hvordan hun skal utnytte styrkene i vokalen sin. Stemmen hennes matcher like godt de mer flytende og dansbare elektronika-innslagene som den gjør de kraftfulle pianoballadene. Den sjelfulle vokalen bærer også selv de mest klisjefylte setninger, som enkelte låter er preget av. «Ligne 3» er et godt eksempel, hvor hun skildrer de komplekse følelsene rundt det å gi slipp på et forhold.

I tillegg merkes det at Through Water er en personlig utgivelse, hvor Fletcher selv står som hovedprodusent og låtskriver. Ved å strippe musikken ned fra de mer feststemte og energiske låtene som farget hennes tidligere repertoar, setter hun seg selv i sentrum og viser oss hvem hun er som artist.

Through Water er et helhetlig og lovende album for framtiden til Låpsley. Selv om sikkerstikkene i utgivelsen er for det meste allerede utgitte suksesslåter, som «My love was like the rain», «Womxn» og «Speaking of the end», er det også flere høydepunkter som definitivt har potensial til å bli favoritter over tid, som «Sadness is a shade of blue» eller «Our love is a garden». Om man skal dømme etter Through Water, er definitivt Låpsley et navn det er verdt å følge med på framover.

