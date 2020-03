Korona? Karantene? Kviss!

Savner du papirutgaven med kvissen vår? Fortvil ikke, nå får du også kvissen på nett.

Til glede for våre lesere publiserer vi denne gangen kvissen fra magasinet på våre nettsider. På denne måten kan du slå ihjel litt tid, dersom du har for mye av den slags i disse tider.

Fasiten ligger rett etter spørsmålene, men for at det ikke skal bli for enkelt, må må du markere teksten for å få fram svarene. Lykke til!

(PS: Har du spørsmål eller kommentarer? Send dem til kviss@studentmediene.no)

Spørsmål

For hvilken bok ble Jens Bjørneboe dømt for å ha skrevet pornografi i 1967? Hvilken militærøvelse startet i Norge 9. mars i år, men ble så avlyst på grunn av koronaviruset? Hvem er statsminister i India? Hvilken statsråd gikk av 11. mars? Skapelsesberetningen «Ainulindalë» er skrevet av hvilken kjent forfatter? Navnet til tresorten Theobroma betyr «mat for guder» – men hvilket spiselig stoff er det vi får fra denne planten? I hvilket år døde kong Haakon VII? Hvem spilte rollen som Dr. Frank-N-Furters medhjelper Riff Raff da kultmusikalen The Rocky Horror Show ble satt opp på Centralteatret i 1977? Hvilket navn er influensa-epidemien som herjet mellom 1918 og 1920, og drepte rundt 50 millioner mennesker kjent under? Hvilken science fiction-serie basert på en bok av Michael Crichton har nylig fått sin tredje sesong på HBO? Innen matematikk, hva er det laveste perfekte tallet? NRK har en serie gående om et cruiseskip som ble påtent i 1990 og tok livet av 159 personer. Hva het skipet? Hvilket fransk ord brukes om en drikke, ofte en brandy eller likør, som serveres etter maten? Hva er navnet på byen med nesten 50 000 innbyggere som ble bygd for å tjene atomkraftverket i Tsjernobyl og som ble evakuert etter ulykken i 1986? I desember 2019 ble over 300 mennesker arrestert i Calabria-regionen i Italia, mistenkt for bånd til hvilken mafiaorganisasjon? Hva heter spillselskapet som originalt sto bak Minecraft? Hva kalles sterile støvbærere som ikke har evnen til å produsere pollen? Hvilken roman av Frank Herbert kom ut i 1965? Fra hvilken jordart framstilles aluminum? Rakitt, også kjent som engelsk syke, er forårsaket av mangel på hvilket vitamin?

Fasit

Husk å markere teksten for å få fram fasiten. På mobil kan det hende at du må kopiere og lime inn et annet sted for å se den.

1) Uten en tråd 2) Cold Response 3) Narendra Modi 4) Trine Skei Grande 5) JRR Tolkien 6) Kakao 7) 1957 8) Jahn Teigen 9) Spanskesyken 10) Westworld 11) 6 12) Scandinavian Star 13) Digestif 14) Pripyat 15) ‘Ndrangheta 16) Mojang 17) Staminoider 18) Dune 19) Bauxsitt 20) Vitamin D

Hvordan tilbringer du all denne alenetiden?

Alle illustrasjoner er laget av Trude Telle.

0-7 poeng: Kabal

Nå er det ikke lenge til påske, og hva er mer påske enn kortspill?! Men kabal er knapt et spill og gjør ikke annet enn å minne deg over hvor ensom du er.

8-14 poeng: Onani

Det er dårlige tider på sjekkemarkedet, men det er en utmerket tid for å elske seg selv. Om ikke annet får det tiden til å gå.

15-19 poeng: Faktisk skolearbeid

Kanskje får du levert den bacheloren, masteren eller hva det skulle være likevel? Tvilsomt, men kanskje!

20 poeng: Skype-fest

Sett deg foran pc-en med valgfri drikke og se på hakkete og ubehagelig nære bilder av dine beste venner. Du har jo uansett ikke råd til å dra på byen.