Radio Revolt anmelder video- og chatteplatformer

Trenger du å se og høre vennene dine? Våre journalister har testet hvordan ulike videochatplattformer fungerte for oss, på tross av dårlig dekning og at vi ikke er vant med å bruke dem.

Skype

Den første plattformen vi prøvde oss på var gode gamle Skype. Begrepet «å skype» henger igjen, selv om ikke programmet Skype er like flittig brukt lenger. Vi skjønner fort hvorfor. Det var ganske mye arbeid å få logget oss på og ringt hverandre, men vi trengte heldigvis ikke lage nye kontoer, fordi de hadde Skype tatt vare på fra vi gikk på ungdomsskoletiden. «I beskrivelsen min står det Hot dog girl» sier en av journalistene våre mens den andre stirrer forferdet på et profilbilde fra russetiden. Etter de første hindrene, og etter å ha sett hverandres piksellerte ansikter i et par minutter, konkluderer vi med at vi har fått nok og går over til neste.

Terningkast: 2

Messenger

Så gikk vi over til Messenger, noe mange pleier å bruke for å ringe alt i fra bestemor til kompisen sin på fylla. Etter mange «hallo» og «hører du meg» konkluderte vi med at vi ikke hørte hverandre, men det hele løste seg da de fleste byttet over til appen på mobilen. Videre ville vi se hvordan messenger taklet å ringe store chattegrupper, så ringte den største chattegruppen vi var med i på omtrent hundre personer. Etter litt kaos kom noen seg inn mens andre ikke, og etter en panisk «hva har jeg gjort», innså vi at det er en maksimumsgrense på åtte personer. Vi pustet lettet ut og gikk videre til Teams.

Terningkast: 4

Microsoft Teams

Teams er en chatteplattform og videochatplattform fra Microsoft, lik Slack egentlig, som mange bedrifter nå skal bruke til møter. Etter litt problemer med pålogging og nedlasting gikk det ganske bra med to personer, men ikke så bra med tre. Det kan virke som at jo flere vi er, jo mer sliter den. Lykke til alle bedrifter. At en av oss fikk robotlyd trekker ganske mye ned, da vi velger å skylde på Teams og ikke internettdekningen til vedkommende.

Terningkast: 3

Zoom

Deretter prøvde vi å gå over til Zoom, der mye av undervisningen på NTNU nå skal foregå sammen med mange av møtene for de ansatte på NTNU. Der ble vi stoppet av både feil nettleser og brannmurinnstillinger, og siden det ble for komplisert å fikse for vår journalister, bestemte vi oss bare for å droppe det. Likevel går ryktene om at så fort man er inne går det veldig bra. Det vet ikke vi noe om.

Terningkast: 1

Hangouts

«Du er den eneste her, inviter noen» sto det på Hangouts da vår journalist åpnet det for første gang. Ett minutt etter link var sendt var de andre også på plass. Dette er virkelig plattformen å bruke om det virkelig haster å se noen. Vi merket lite til tekniske problemer, mens bildekvaliteten var såpass at vi la merke til at en av oss hadde sminket seg for anledningen. Anbefales!

Terningkast: 5

Discord

Første og siste plattform vi prøvde oss på var Discord, ettersom det har et veldig godt rykte i våre kretser. Det virker som en ren taleplattform, og vi synes først det var et stort minus å ikke kunne se hverandre, men med tanke på at vi hadde svært få problemer med å høre hverandre, synes vi det til slutt var verdt det. Dette er også en plattform der man kan invitere alle vennene sine og bare henge. Start en gruppe, invitere hele klassen, vennegjengen, studentforeningen og vent på at noen dukker opp. Del dere inn i grupper og ha en virtuell fest der folk kan bevege seg mellom «beer pong,» «kjøkkenet» og «stua.» Det skal hvertfall vi!

Terningkast: 6

Vi anbefaler likevel å bruke plattformer der man kan se hverandre, og prøv dere gjerne fram slik som vi gjorde!

