Bekjemp kapitalismen med gjenbruk

Gjenbruk trenger ikke å handle om morkne, bleke butikker. Prisløs og Wangsmo hever gjenbruksopplevelsen.

Studenter og unge over hele verden har stilt seg i opposisjon til markedskreftene som ønsker å videreutvikle det kapitalistiske brukog-kast-samfunnet vi i dag lever i. Enten på grunn av klimaendringene, arbeidskraftsutnyttelse, forsøpling, eller andre kritikkverdige forhold. I frykt for å støtte et frisluppet marked uten moralske hemninger kvier nok mange seg for å kjøpe det de trenger av klær eller bøker. Heldigvis finnes det flere muligheter i Trondheim for å kunne både kle seg og få lest uten at det skal gå på bekostning av politikk i praksis.

GRÅKALLBANEN: En hyllest til trikken

SKATTER: Den som leter, finner.

På jakt etter bærekraftig mote

Vi har tatt turen til to av Trondheims fremste destinasjoner for å leve litt mer bærekraftig, og oppdaget at gjenbruk på ingen måte trenger å gå utover livskvaliteten. Opplevelsene våre på Prisløs og Wangsmo Antikvariat var langt over hva vi ville forventet dersom vi hadde tatt turen til Ark og Cubus.

Taktikken til de fleste bruktbutikker ser ofte ut til å være å føre en blanding av høyt prisede merkeklær og stativ etter stativ med ræl. Prisløs og Wangsmo opererer på den andre siden med nøye kurerte kvalitetsprodukter som forteller en historie. De ansatte i forretningene har også et personlig forhold til produktene de selger. På denne måten blir kvaliteten på de bærekraftige varene høyere, og mer likestilte med elitens luksusvarer.

Lite å gjøre?: Ta kvissen vår, da vel!

Tidløst hos Prisløs

Det er ikke alltid like spennende å gå inn på Cubus eller H&M for å handle klær. Som regel finner du sesongens utvalg av bukser, topper og jakker hengende blant 40 like i alle mulige størrelser – ofte produsert på andre siden av jordkloden av mennesker med luselønn. Det enkleste er ofte å holde seg til det trygge og kjente, og dra dit man vet man finner noe ordinært og ukomplisert. Det er lettere å handle på de butikkene som tilpasser seg samfunnets klare oppfordring om hva som er inn og ut.

Foto: Torstein Olav Eriksen "TRØNDERSK RETRO: Ane Eriksen Weiseth og resten av Prisløs-gjengen prøver å finne norske klær og tilbehør på loppemarkeder rundt omkring i Trøndelag."

Man har likevel muligheten til å gjøre det motsatte – å gå på en skattejakt uten at du helt vet hva du har i vente. Idet vi entrer Prisløs’ lyse, spreke lokale i Brattørgata merker vi umiddelbart den ungdommelige auraen som preger butikken. Langs veggene henger fargerike og unike klær fra mange ulike tiår og fra mange forskjellige land. Kundene vi møter i butikken er hovedsakelig i typisk studentalder, og ifølge jenta i kassa, Ane Eriksen Weiseth, så er dette en kundegruppe som i større og større grad handler hos Prisløs.

Lei av hakkete video?: Frykt ikke, Radio Revolt har testet chatteplatformer.

Fra event til butikk

Prisløs startet egentlig ikke som en bruktbutikk i det hele tatt, men som et eventbasert initiativ hvor Sophia Johansson og Ivar Djurhuus, som etter hvert åpnet butikken, arrangerte vintage-markeder rundt omkring i byen. Et av disse arrangementene var det populære The Vintage Experience på Studentersamfundet, som har blitt et regelmessig arrangement, og senest ble arrangert i januar i år.

LOKALT: Men varene er ofte fra det store utland.

Klær fra Trøndelag og verden

Butikken åpnet i 2017 og Trondheimsstudentene fikk da muligheten til å handle vintage alle dager i uken. For å klare å møte etterspørselen og å finne unike plagg har Prisløs avtaler om storskalaimport fra blant annet England og Nederland.

– Problemet er at alt som blir donert til Fretex, for eksempel, sendes ut av landet til noen store samlingspunkter. Vi må da importere det tilbake, forteller Weiseth.

Campussammenslåing: Kommer det til å skje innen vår levetid?

Hun forklarer at de da ikke vet hva slags typer plagg de kommer til å ende opp med. Fordelen med dette er at det blir noe for enhver smak, og utvalget påvirkes ikke så mye av hva de selv liker.

– Vi liker også å dra på loppemarkeder rundt omkring i Trøndelag og finne norskproduserte ting, så holder vi det litt i Trondheim.

Fra gardin til moteplagg

Prisløs driver også med redesign, hvilket betyr at de syr om brukt tøy til nye klær. De endrer for eksempel noen av klærne de kjøper fra utlandet dersom stoffet er fint, men snittet er umoderne. Weiseth forteller at de bruker mange forskjellige typer tekstiler, som gardiner og sengetøy, til å lage nye moteplagg. På denne måten prøver de å skape nytt trøndersk håndverk.

UTVALG: Det finnes noe for alle og enhver.

Bokanmeldelse: Vår etterspør en oppvåkning

Skatter på Wangsmo

Skjult fra de travle handlegatene i Trondheim finner vi Wangsmo Antikvariat. Gjemt bak Vår Frues Kirke like ved Tordenskioldsparken, ligger en butikk som på alle måter virker som det motsatte av hva Prisløs er, bortsett fra at det her også selges bruktvarer. Vidar Wangsmo åpnet antikvariatet etter å ha studert Nordisk språk og litteratur på den allmennvitenskapelige høgskole, det som nå er NTNU Dragvoll. Siden åpningen i 1978 har Wangsmo vært en kilde til blant annet skjønnlitteratur, lokalhistorie, hobbybøker, og særegen, norsk faglitteratur.

Foto: Torstein Olav Eriksen "MANGFOLDIG: Hos Wangsmo finner du både obskure romaner og kjente tegneserier."

– De kan for eksempel spørre etter «gammel treteknikk fra Gudbrandsdalen». Det finnes jo sikkert en bok om det, men det er ikke akkurat lett å finne, forteller Ola Stai, en av dem som har jobbet ved Wangsmo en stund.

En av styrkene til et antikvariat som Wangsmo er kvaliteten på utvalget, noe kundene vi snakket med i butikken også var enige i. En kvinne vi snakket med var på utkikk etter «Byaasens skole og krets», en rikt illustrert bok fra 80-tallet om Byåsen der hun vokste opp.

– Her er det skatter, uttrykte hun da Stai kom tilbake med nøyaktig riktig bok.

Unngått bussen?: Få pengene dine tilbake

23 000 bøker

Stai forklarer etter kundene har dratt at det er vanlig kost at kundene leter etter spesielle bøker. Wangsmos største kilde til bøker er fra privatpersoner, dødsbo, eller fraflyttere, og da ender de opp med en god del lokale skatter som man ikke ville funnet på kjedebutikker som Ark eller Norli. Kvalitetskontrollen deres gjør at hver enkelt bok burde koste rundt 100 kroner for å bli lønnsom, men de tar også inn tegneserier og pocketbøker som de selger for mindre. Dette resulterer i et bredt spekter av forskjellige produkter, men med et unikt utvalg gamle, flotte bøker i god stand.

– Det blir mange som har litt store forhåpninger til at vi har akkurat den boka de leter etter. På Nasjonalbiblioteket annonserer de med at de har over en halv million bøker, men vi har litt over 23 000. Selv om vi har veldig mange bøker, så er det mange flere vi ikke har, forteller Stai.

I tillegg til bøker selger de også gamle CD-er, Blu-ray og LP-plater, og før Spotify erobret musikkbransjen kom gjerne ungdommer til Wangsmo for å handle CD-er og DVD-er. Ifølge Stai er det sjeldnere nå enn før, men det er også mange studenter som kommer dit for å handle. Klima- og miljøbevisst ungdom er en stadig viktigere kundegruppe for Wangsmo, og han tror det er en trend som kommer til å fortsette.

– Vi er nok fremdeles mest avhengig av foreldregenerasjonen for å overleve, men vi ser flere og flere studenter som kommer hit, sier Stai.

Egoisme kontra fellesskap: Vesaas-vinneren Hanna Stoltenberg: – Troen på egen uavhengighet er en form for selvbedrag