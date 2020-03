Vesaas-vinneren Hanna Stoltenberg: – Troen på egen uavhengighet er en form for selvbedrag

Vinneren av Vesaas-prisen for 2019 utforsker et brennaktuelt tema i dag, nemlig egoisme kontra fellesskap.

I dag er store deler av det norske kulturlivet satt på pause, men noen ting holder stand som alltid. Den 22. mars ble Hanna Stoltenberg tildelt den gjeve prisen Tarjei Vesaas’ debutantpris for sin roman Nada.

Vesaas-prisen går hvert år til den beste norske skjønnlitterære debutant under 35 år. De andre nominerte til prisen var Kjersti Halvorsen for Ida tar ansvar, Michael Rindahl for Gammelgresset, og Erlend Skjetne for diktsamlingen Skare. Stoltenberg forteller at hun ikke hadde forventet å bli tildelt prisen.

– Det var uventet. De andre tre er kjempesterke debuter, og det bidro til at det var en stor overraskelse å vinne. Det er en stor anerkjennelse som betyr mye for meg.

Det er Den norske Forfatterforeningen som deler ut prisen. Det litterære Råd har beskrevet boken som «et velskrevet generasjonsportrett og en undersøkelse av forholdet mellom frihet og forpliktelse…»

– Vi er avhengige av hverandre

Det ble en litt spesiell prisutdeling for Hanna Stoltenberg på grunn av koronaviruset.

– I kontekst av koronakrisen blir det nå veldig tydelig hvordan vi er avhengige av hverandre, sier Stoltenberg. Av arbeidet som utføres av butikkansatte, matprodusenter, sykepleiere, bussjåfører og andre - og av alle som ofrer noe av sin egen frihet for et felles gode. Den siste uka har vist at troen på egen uavhengighet, som hovedpersonen min setter høyt, er en form for selvbedrag.

Hovedpersonen i Stoltenbergs roman er den 53 år gamle, selvopptatte Karin. Hun er singel, har lite kontakt med sin eneste datter, og har regelmessig one night stands med menn hun finner på datingsider.

– Jeg tror i hvert fall Karin hadde klart seg fint i karantene, legger hun til. Hun hadde vært glad for å ha en god unnskyldning for å slippe unna ansvar, og kunne gjemme egoismen sin bak en idé om å gjøre noe for fellesskapet.

Alternativ markering

På grunn av koronaviruset ble det umulig å ha en stor utdelingsseremoni for Stoltenberg, som egentlig skullle være 22. mars. Det blir også en utsatt feiring. Prisen deles vanligvis ut på forfatterforeningens årsmøte. I år ble det istedenfor en liten utdeling utenfor forlaget Gyldendal.

– Vi hadde en liten «korona-utdeling» utendørs, med blant annet lederen av forfatterforeningen og redaktøren min. Det var veldig fint, og jeg er glad vi fikk til en alternativ markering nå da situasjonen var så spesiell som den var.

Hun sier de håper på å få tatt igjen feiringen senere. I mellomtiden har hun nå god tid til å jobbe med neste roman.

– Jeg er så vidt i startgropen med neste bok. En fin ting med denne situasjonen er at det er en god unnskyldning for å sitte hjemme og skrive uten å føle at man må si nei til noe.