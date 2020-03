Ryde rider igjen i Trondheim

El-sparkesyklene har returnert til byen, men med noen endringer siden sist.

Sist lørdag var el-sparkesyklene tilbake i byen. For et halvt år siden vakte den nye transportmetoden mye debatt, og det er siden den gang kommet flere reguleringer. Den 4. februar ble det bestemt at visse områder i sentrum skal ha en maksfart på 5 km/t, noe Espen Rønneberg, daglig leder i Ryde, kan bekrefte.

– Det er, per nå, to soner med hastighetsbegrensning, Trondheim Torg og Nordre gate. Sparkesyklene vil automatisk stille seg inn til en lavere hastighet.

Dårlig timing?

Nå, midt i korona-pandemien, er det over 60 sykler tilgjengelig i Ryde-appen.

Foto: Skjermdup (Jodel) Ikke alle på Jodel synes det er en god ide med Ryde.

Rønneberg forteller at de har planer om å fortsette driften i Trondheim utover våren. Ryde forteller også Adresseavisen at de desinfiserer syklene hver gang de blir tatt inn. I tillegg oppfordres det til å bruke hansker, for å begrense smittefaren.

Men er det ikke best at folk bare blir hjemme?

– Jo, det er jeg helt enig i. Samtidig er det folk som uansett er nødt til å forflytte seg i byen, folk som skal hente medisiner, folk som skal til sykehuset eller har andre nødvendige ærend. Vi kan ikke stenge ned hele samfunnet men anbefaler å til enhver tid å følge gjeldende råd fra FHI.

Ryde deg frisk?

Muligens vil el-sparkesyklene slå an fremover, som et alternativ til annen transport. For som en Jodler uttrykker det:

Foto: Skjermdup (Jodel)

Og kanskje kan det hele best oppsummeres slik: