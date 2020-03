Lånekassen utvider søknadsfrist

På grunn av koronakrise kan du nå søke støtte fram til 15. april.

Den 15. mars gikk egentlig fristen ut for å søke stipend og lån hos Lånekassen. Nå utvides søknadsfristen en måned, slik at de som enda ikke har søkt fortsatt kan motta støtte for vårsemesteret. Grunnen til dette er at de som mister inntekt på grunn av koronakrisen skal ha mulighet til å søke støtte. Ifølge Lånekassen er det cirka 95 000 studenter som studerer uten støtte fra Lånekassen og da finansierer seg på andre måter. Lånekassen vet ikke hvor mange av disse som har rett på støtte.

Les også: Dårlige karakterbegrunnelser: – Om instituttet mener det ikke er krav, har de ikke sett på loven

– I tillegg er det 25 000 av de som mottar lån og stipend fra oss i dag, som valgte å ikke søke om maksimal støtte da de søkte, kanskje fordi de hadde jobb ved siden av studiene og derfor bare trengte stipend. Disse kan nå søke på nytt om full støtte, hvis de ønsker, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen i en pressemelding.

De som søker nå vil få etterbetalt fra semesterstart, men vanlige krav gjelder fortsatt for hvem som har rett på støtte. Man må studere minst 50 prosent deltid.

Tung økonomi for studenter

Under Dusken har tidligere meldt at mange studenter avhengig av deltidsjobb går en usikker økonomisk situasjon i møte. Lånekassen dette er første tiltak og at de jobber med Kunnskapsdepartementet om videre løsninger.

Les også: Koronaviruset får store konsekvenser for linjeforeninger.

– Koronautbruddet påvirker hverdagen til studenter og elever, og det skaper naturlig nok bekymringer for hva som skjer med studiestøtten. Vi har full oppmerksomhet på å sikre størst mulig økonomisk forutsigbarhet for studenter og elever i denne vanskelige situasjonen, sier Funnemark.