Med hjerte for vinyl i 15 år

Det trondheimsbaserte plateselskapet Crispin Glover Records feirer jubileet med en hyllest til vinylkunsten. Sammen med grunnleggeren mimrer vi om oppstarten, hesteveddeløp og Hollywoodstjerner

Inne i vinylplatebutikken Crispin Glover Records Shop i Olavshallen finner vi Torgeir Lund, eier av butikken og plateselskapet med samme navn som butikken. De siste 15 årene har han og makker Rune Holm drevet selskapet, som gir ut albumene til lokale band og artister, slik som Spidergawd, Moving Oos og Brutal Kuk. I tillegg ga de ut musikken til den kritikerroste filmen Trondheimsreisen fra 2018.

Forbrukslån og hesteveddeløp

Vi setter oss på bakrommet i butikken, som også fungerte som backstage under konsertene de arrangerte under årets Trondheim Calling. Omringet av vegger fylt av vinylplater får vi høre historien om hvordan ideen om å starte opp Crispin Glover Records ble til.

– Jeg har samlet på vinyl siden jeg var liten, og har lest mye om hvordan det fungerer, spesielt i land som England. Vi i Crispin Glover Records ønsker å være en del av «do it yourself»-bevegelsen som har vært aktiv siden 70-tallet. Tanken var i utgangspunktet å gi ut singler fra band som vi syntes var gode og se om det kunne føre til noe.

Foto: Jonas Aagaard Torgeir Lund eier Crispin Glover og har drevet både plateselskapet og platebutikken sammen med Rune Holm de siste femten årene.

Ved spørsmål om hvordan de fikk til å finansiere oppstarten av plateselskapet for 15 år siden, forteller Torgeir at han og medeier Rune har ulike minner om hvordan det hele foregikk.

– Rune vil vel si at jeg vant penger på hest, men det kan jeg ikke huske. Jeg mener at jeg tok opp et forbrukslån. Men det er jo mange forbrukslån som har gått til dette i ettertid. Jeg vet at jeg har vunnet på hest tidligere, men jeg kan ikke huske at det var slik det skjedde.

Middag med inspirasjonen for plateselskapet

Inspirasjonen til navnet på plateselskapet kom mens Torgeir og Rune var på en konsert på Avant Garden i Trondheim.

– Jeg sa at vi burde starte et plateselskap sammen, og da Rune spurte meg om jeg hadde ideer til navn, svarte jeg at Crispin Glover Records hørtes fint ut. Da så Rune bare på meg som et stort spørsmålstegn.

Crispin Glover, den amerikanske skuespilleren som er kjent som George McFly i filmen Back To the Future og Willard Stiles i Willard, ble inspirasjonen til både navn og logo. Logoen er resultatet av Holms tegning av hårsveisen til karakteren som Glover spiller i Willard. I ettertid har Lund møtt Crispin Glover opptil flere ganger, og kan fortelle at han var spent på hvordan skuespilleren ville reagere på at de brukte navnet hans.

Foto: Jonas Aagaard Plateutvalget på Crispin Glover er både stort og bredt, men mest fokusert på lokale band og artister.

– Jeg trodde jo ikke at plateselskapet vårt var noe som kom til å nå utenfor Trondheim, og det var ingen baktanker rundt navngivningen. Men da jeg ble invitert med på middag av Crispin Glover, begynte jeg å tenke for meg selv: Okei, han har «crispinglover.com» og vi har «crispingloverrecords.com». Han har også gitt ut skiver, noe jeg ikke var klar over. Han kunne jo ha saksøkt oss for å utnytte hans gode navn og rykte. Men det var helt motsatt! Han synes det bare var gøy at vi brukte navnet hans. Det var en lettelse.

Vinylkunst og tett samarbeid med kunstnermiljøet

For Torgeir ligger mye av sjarmen ved vinyl i kunsten på plateomslaget. Mye tid og tett samarbeid med kunstnere legges i å skape kreative omslag som trekker folk mot musikken.

– Når folk ser at det du gjør er bra, at vi holder på med litt undergrunn eller indie, så finnes det en del velvilje. Ofte ser vi at folk er villige til å tilby kunsten sin eller at vi får den for en symbolsk sum. For hvert år som går så får vi litt bedre distribusjon utenfor Norge, og da åpner det seg også sakte, men sikkert flere dører.

Samarbeid med forskjellige kunstnere har oppstått av ulike årsaker opp gjennom årene. En kveld snublet blant annet en svensk maler, ved navn Christopher Rådlund, inn i baren Torgeir jobbet på tidlig på 2000-tallet. Møtet ble starten på et langvarig samarbeid, og det var også da Torgeir fikk øynene opp for at det fantes interesse for vinyl også innenfor kunstmiljøet.

– Det kom innom en svenske på vei til nattoget som spurte om jeg hadde noe av bandet Kraftwerk å spille. Dette var mens vi fremdeles spilte CD-plater i baren, for på det tidspunktet var det ikke noe digitalt. Det var første gangen noen hadde spurt meg om Kraftwerk, så vi begynte å diskutere musikk og han fortalte meg da at han var maler. Før han gikk la han igjen et par av katalogene sine, blant annet med landskapsmalerier som hadde en helt egen stil, som jeg synes var ganske storslåtte.

Rådlund har siden den gang stått for kunsten til flere av platene i Crispin Glover Records, blant annet den første plata selskapet ga ut av bandet BC i 2008, kalt Sinecure.

– Første gang jeg møtte Christopher fortalte han meg at han var ganske glad i elektronisk og klassisk musikk. Så da BC var ferdig med skiva si, fant jeg ham på gule sider og ringte. Jeg spurte om han husket meg, noe han heldigvis gjorde. Jeg spurte så om han var interessert i å lytte til en CD som jeg tilbød å sende ham i posten. Et par dager senere ringte han meg tilbake og sa at «til det bandet her, Torgeir, kan du bruke alle mine malerier, uansett hva. Du kan gjøre hva du vil, velge ut blant alt jeg har gjort, og det skal ikke koste deg en krone». Så det var slik jeg først oppdaget at kunstnere, enten om de er fotografer, designere eller billedkunstnere, også finner formatet vinyl svært tiltalende.

Egen bokutgivelse som markør for 15-årsjubileet

For å markere 15-årsjubileet jobber nå plateselskapet med en egen bok som tar oss gjennom utgivelsene til Crispin Glover Records i årene som har gått, med fokus på plateomslagskunsten.

– Boka begynner med den første singelen vi ga ut, og tar for seg alle omslagene opp gjennom tida. På enkelte plater går vi i dybden på hvem kunstneren er, hvor de portretteres og snakker litt om tanken bak kunsten på omslaget. Det å kunne jobbe kreativt med plateomslagene er noe Crispin Glover Records setter pris på, og Torgeir forteller oss at det er gøy å kunne tøye grensene til hva kunsten kan være. Et eksempel på hvordan plateselskapet

Foto: Jonas Aagaard Velkommen inn!

– En kveld satt jeg og tenkte litt over Snakes and Ladders-plata, og kom på at Snakes and Ladders også faktisk er et brettspill. Det er jo et gammelt indisk brettspill som er fire-fem hundre år gammelt, som engelskmennene stjal, og som igjen ble solgt videre til USA. Dermed er det jo ingen som eier rettighetene på dette spillet, og vi bestemte oss da for å lage platecoveret slik at det ble et Snakes and Laddersspill når man bretter det ut. I tillegg kan man kan klippe ut egen terning og spille mens man nyter musikken.

Viktig for videre generasjoner

For Torgeir vil omslagskunsten alltid være en uvurderlig del av vinyl, og han understreker særlig i framtiden hvor viktig estetikken vil være, med tanke på å opprettholde interessen for vinyl også hos nye generasjoner.

– Sånn som det er nå så har jo lyden en del å si, for den er jo mye bedre på en LP-plate. Når vi laster opp musikk til digital distribusjon så laster vi den opp i fullformat. De fleste streamingtjenestene har konvertert filene ned, for eksempel til et format som mp3. Derimot tror jeg nok ikke det er lang tid, i hvert fall her oppe i Norge hvor vi som regel ligger flere år foran andre land for eksempel i forhold til båndbredde, før musikkfiler også kommer i fullformat på streamingtjenester. Derfor er argumentet mitt alltid at utseendet på plata vil ha stor betydning.

Åpning av egen platebutikk

Butikken Crispin Glover Records Shop åpnet dørene sine i 2017, og bugner ikke bare med vinylplater fra eget plateselskap, men også mange lokale, trondheimsbaserte band og artister, i tillegg til større internasjonale navn. Siden åpningen har butikken hatt flere funksjoner enn å være et sted hvor du får tak i LP-plater.

– Da vi fikk tilbud om dette lokalet i Olavshallen skjønte vi med en gang hvor perfekt det var. Blant annet fordi vi kunne bygge en scene her. For oss var det viktig at vi kunne ha litt størrelse på det slik at det også kunne være et sted hvor band kan spille og opptre med skikkelig lyd. Det er viktig.

Under bransjefestivalen Trondheim Calling tidligere i år, inviterte Crispin Glover Records Shop til flere konserter inne i butikken. I tillegg arrangerte de en større platemesse på dagtid.

– For oss er det faktum at artistene selv kan spille live i butikken en viktig del av promoteringen vår.

Satser på det lokale i internasjonalt marked

Selv om de satser fullt og helt på lokale musikere, poengterer Lund likevel at Crispin Glover Records alltid er i utvikling, også når det kommer til det internasjonale markedet.

– Artistene er jo lokale, men jeg mener at veldig mange av dem har et internasjonalt potensial. Senest i går mailet jeg med en kar i Florida som var helt over seg over den siste Øyvind Holm-skiva og Sugarfoot, og han kjøpte de fleste av dem. Han hadde oppdaget oss ved en tilfeldighet, og det er ikke første gang det skjer.

Selv om plateselskapet ble startet opp for femten år siden ligger de ikke på latsiden. Ved spørsmål om hva planene for året er, nevnes det flere plateutgivelser og konserter. – De to siste somrene har vi hatt et samarbeid med E.C. Dahls, hvor vi gjør utekonserter i bakgården deres. Og det skal vi fortsette med!

