NTNU har fått fart på digital undervisning

Det har vært utfordringer underveis, men nå har andelen digital undervisning ved NTNU skutt i været.

Digitaliseringen ved NTNU har skutt fart den siste tiden: aldri før har så mye undervisning blitt gjennomført over nett ved universitetet.

Antall gjennomførte nettkurs og digitale undervisningssesjoner i NTNUs undervisningsverktøy Blackboard Collaborate, som 9. mars kun utgjorde 63 stykk, hadde den 18. mars klatret til hele 2838. En graf over utviklingen finner du i bunnen av saken.

NTNU publiserte tallene på sine egne sider 20. mars, samt i en post til alle studenter på Innsida. 18. mars var det over 13 000 deltakere på digitale sesjoner totalt, noe som tilsvarer bortimot en hundredobling av antallet for bare en drøy uke siden.

Videre har NTNU Multimediesenteret klargjort auditorium F1 på Gløshaugen for streaming og opptak, der flere fag vil bli tatt opp framover.

–Det største pushet vi kunne ha fått

Faggruppeleder Silje Belsvik Taftø ved NTNU Læringssenteret forteller om hvordan alt dette ble gjennomført i praksis.

– Fra støtteapparatets side så var jo utfordringen at dette kom brått på oss, det er jo én ting. Vi måtte jobbe rimelig mange timer i helga for få opp tilbud til undervisere.

Det har de siste årene vært mye snakk om hvordan best tilrettelegge digital undervisning ved NTNU, men det er først nå utviklingen har skutt fart.

– Jeg kan vel absolutt si at denne koronakrisen som kom var det største pushet vi kunne ha fått til å begynne å utforske digital undervisning. Men hvis man tenker at vi heller ville ha utviklet undervisning og læring sammen med fagmiljøene og studentene, så burde jo denne smittekurven ikke ha vært fullt så bratt. Det viktigste er at studentene får tilbud om undervisning og læring selv om vi har gått heldigitalt.

En tilvenningssak

Mange har nok gjort seg opp en mening om hvorvidt digital undervisning er like bra som fysisk, og tekniske problemstillinger som dårlig lyd og dårlig nett, til det å måtte lære seg å bruke nye verktøy er utslagsgivende for hvordan studenter mottar undervisningsformen.

Et annet problem er at det også være høyere terskel for å stille spørsmål i en videosamtale enn i en vanlig forelesning, noe Silje kan si seg enig i. Likevel har responsen på dette også vært positiv.

– Vi har også fått tilbakemeldinger om studenter som tar mer ordet når de kan få bruke chat i et digitalt format. Det er jo forskjellige opplevelser, for vi er jo veldig ulike som mennesker, både studenter og undervisere.

