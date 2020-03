Søsterskap på prøve

Ville du hjulpet din lillesøster med å rydde opp etter et drap?

Oyinkan Braithwaite, My Sister, the Serial Killer (roman)

Atlantic books, 226 sider

I My Sister, the Serial Killer blir vi kjent med hovedkarakteren Korede, en sykepleier på et sykehus i Nigeria med et spesielt talent for rengjøring. Dette viser seg å være meget nyttig da Korede får en telefon fra sin lillesøster Ayoola, som har tatt livet av kjæresten sin. Korede må hjelpe Ayoola med å vaske opp og bli kvitt liket, noe hun så klart gjør for å beskytte søsteren sin. Det hele tar imidlertid en vending når Koredes søster blir forelsket i den samme mannen som Korede lenge har vært forelsket i. Hvordan skal Korede kunne støtte sin søster, og samtidig beskytte mannen hun liker?

Boka er skrevet av nigerianske Oyinkan Braithwaite, og er preget av en blanding mellom nigeriansk og britisk kultur. Tidligere har fokuset i mye litteratur fra og om Nigeria vært på konfliktene i landet, noe denne boka ikke legger mye fokus på. Man får allikevel noen innblikk i hvordan livet er annerledes gjennom klasseperspektiver og bruken av flere språk enn bare engelsk. Braithwaites blanding av kulturer gir et nytt bilde på hvordan Nigeria kan vises i populærlitteraturen, samtidig som det gir et nytt perspektiv på thriller-sjangeren.

Hovedfokuset i boka er dynamikken mellom de to søstrene, noe som føles nytenkende for denne typen bok. Det er sjeldent man ser en historie om to kvinner og en mann, hvor det er den mannlige karakteren som tar en siderolle. Dette er dermed gjort på en strålende måte i boka, hvor mye av historien omhandler Korede og hennes tanker og følelser rundt søsteren. I tillegg får leseren vite mer av bakgrunnen for hvorfor familien er som den er. Dette foregår gjennom velskrevne flashbacks, som bygger opp karakterene enda mer.

My Sister, the Serial Killer er en intens og nervepirrende bok. Korte kapitler gjør at boka er lettlest og bringer fram trangen til å fortsette å lese. Boka er også relativt kort, og siden selve historien er såpass spennende får man lyst til å lese hele boka på en gang. Dette er absolutt en bok å anbefale for de som kanskje ikke har lest så mye thrillere, og vil prøve seg på et litt annerledes verk.

