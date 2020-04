Syv tips for å overleve korona-påska

Påsken ser ut til å bli roligere enn først antatt, og det gjelder å holde seg i aktivitet for å ikke gå på veggen. Her er syv tips til ting du kan gjøre i hjemme for å få våren til å gå litt raskere.

Få «paradise-bobla» med kollektivet.

Heng med de du bor med. De er i akkurat samme situasjon som deg og er gale etter sosialisering. Sett av en time eller to hver dag til å gjøre noe sammen: Enten det er å spille kort, drikke dere drita, eller å ha mimelek i stua, så er dette sjansen til å oppleve «paradise-bobla» med kollektivet. Hvem vet? Kanskje kommer alle til å gråte når koronaen er over og dere må tilbake til hverdagen på campus? Bor du alene på hybel, kan du bytte ut «kollektivet» med en ball. Tegn et ansikt på den og ha den som din nærmeste venn. Funket det for Tom Hanks, så funker det nok for deg.

Send brev

Jeg er fullt klar over at det er mye lettere å sende en melding på Facebook og det er akkurat derfor du bør begynne å skrive brev; det tar tid og tid har du masse av. Skriv om tiden din i karantene og lev deg inn i hvordan nordmenn før deg hadde det når de sendte brev til broren sin i Amerika. Er kjæresten din i isolasjon, er dette anledningen du har ventet på til å starte en romantisk brevveksling, à la Napoleon og Josephine. Vent i spenning på svar, og opplev en glede som overgår enhver notifikasjon når svaret ligger i postkassen din én til to uker senere. Kjøper du digitalt frimerke slipper du en ekstra tur på butikken før du poster brevet.

Gjør blindtester

Nå er tiden inne for å finne ut av hvilken brus du faktisk liker. Alliér deg med en i kollektivet, kjøp inn forskjellige brus du liker og hater, før du smaker på alle i blinde. Opplev så en eksistensiell krise når du finner ut at du oppga Urge som brusen du syntes var best. Gå til innkjøp av en snapback og lev på Mr. Lee nudler resten av våren. Testen kan selvsagt også gjøres med andre varer som øl, vin, chips etc.

Strikk årets julegaver til hele familien

Helseministeren har advart om at stengingen av skoler og arbeidsplasser kan vare lenge. Det fine med det er at du for en gang skyld kan komme julegave-kjøret i forkjøpet. Lær deg å strikke og lag julegaver til hele familien nå, så kan du konsentrere deg om eksamen i desember. Du kan bestille garn og pinner på nettet og se på uendelige veiledninger på Youtube. Får du med deg resten av kollektivet kan dere også strikke matchende gensere med gatenummer på ryggen. Slik styrker dere samholdet i huset og beholder et minne om det syykt sterke båndet dere fikk i bobla.

Lær deg noe nytt

Enten det er et nytt språk, et instrument, å stå på hodet eller gå i spagaten. Når du tidligere har tenkt «jeg skulle ønske jeg kunne dette, men jeg klarer ikke sette av tiden» er sjansen din her nå. Ta gitaren fram fra boden, eller last ned duolingo for fjerde gang. Det er fullt mulig å lære seg disse tingene gjennom Youtube og andre gratis videoer. Det eneste du har manglet er tid, men nå er tiden her. Om du ikke blir flytende i spansk i løpet av de neste ukene kan du i det minste lure vennene dine til å tro at du har lært deg spansk. Og det er nesten like bra.

Bli en mester på kjøkkenet

Bruk god tid på å lage mat og prøv deg fram på kjøkkenet. Når du jobber hjemmefra kan du godt sette middagen inn ved lunsjtider og la den stå i ovnen lenge. Bor du med flere kan dere lage middag sammen og prøve ut litt finere mat enn du vanligvis tar deg råd til. Se hva slags supper du kan skrape sammen av tingene du har i skapet, eller bak brød og boller til kollektivet. Lag en varm lunsj sammen og ta en ordentlig pause fra skolearbeidet midt på dagen. Dette er tiden for å eksperimentere i matveien og prøve ut de rettene du ikke har fått tid til å prøve deg på tidligere.

Ha rom til rom vors

Når du savner å fly mellom Klubben og Daglighallen er det på tide å arrangere rom til rom vors med kollektivet. Alle får velge seg et tema og opplegg for sitt rom og så kan dere vorse på hvert sted i cirka en time. Ha ølen på ett rom og drinkene på et annet for en ekte Samfundet-opplevelse. Avslutt kvelden med å dra ut i stua eller på kjøkkenet.

Men ikke velg Storsalen, der datt deler av takduken ned forrige uke.