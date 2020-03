Fra soverom til hjemmekontor

Shakespeare skrev en av sine største tragedier i karantene, og Winston Churchill styrte Storbritannia fra senga. Men det kan være utfordrende nok å holde tritt med studiene fra hybelen sin.

Dagens teknologi har gjort det enklere å jobbe hjemmefra. Da viruset for alvor nådde Norge måtte NTNU bli digitalt. Det ble satt i gang nettkurs for undervisere slik at blant annet forelesninger kunne holdes digitalt, og de digitale verktøyene er umiddelbart tatt i bruk i undervisning. Likevel kan det å jobbe hjemmefra være en utfordring for mange, og kanskje særlig studenter. Her har vi samlet åtte punkter for å gjøre livet med hjemmekontor litt enklere.

1. Ut av pysjen og opp av senga

Du er ikke Churchill. De færreste av oss hadde dratt på campus i det samme som vi la oss i kvelden før, om det så var i Evas drakt eller en gammel pysj. Når man skal jobbe hjemmefra derimot, er det enkelt å ta pcen rett fra skrivebordet og begynne å jobbe rett fra senga. For å få et mer effektivt hjemmekontor og forebygge skjelettproblemer bør altså senga være forbeholdt andre aktiviteter, som for eksempel å sove.

2. Etabler en morgenrutine

Kle på deg, lag en kopp kaffe og god frokost. Nå trenger man ikke lenger å bruke tid på å komme seg fra soverommet til kontoret eller lesesalen. Likevel er det viktig å beholde rutinene. Det er viktig å lage et skille mellom soverom og hjemmekontor, og det mest ideelle er å la soverommet være et hellig rom, dedikert til søvn og avslapping.

Dette er likevel ikke like enkelt for alle, og om du trenger å jobbe på soverommet er det ekstra viktig med en morgenrutine som forbereder hodet på den kommende arbeidsdagen. Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold ved Psykologisk Institutt på UiO sier til universitetets nettsider at det er viktig å beholde rutinene.

– Noe av det viktigste studentene kan gjøre er å prøve å ta vare på rutinene fra hverdagen ellers, og ikke slippe opp. Det kan fort skli ut om man ikke har faste møtepunkter, sier han.

3. Pauser

Pass på å ta pauser slik at du ikke blir overarbeidet, og bestem hvilke tidspunkter du skal jobbe og ikke. La oss være ærlige, de færreste av oss jobber hundre prosent av tiden vi bruker på campus uansett. Naturlige avbrekk kommer ved at vi møter andre studenter, spiser lunsj eller liknende. Dermed kan det være lurt å ta en lunsjpause uten noe form for jobbing. Dersom man jobber for lenge i strekk synker effektiviteten utover dagen.

4. Frisk luft og fysisk aktivitet!

Det er lett å bli sittende inne når man ikke har fysisk undervisning, så: Kom deg ut, og ta deg en tur ut i frisk luft i løpet av arbeidsdagen. Sett gjerne av en pause til dette, eller gjør det til en del av morgenrutinen slik at hjernen forbereder seg til arbeidsdagen. Det blir mindre bevegelse når med hjemmekontor, man slipper å løpe til bussen og å gå fra forelesningssal til forelesningssal. Det er derfor viktig for både kropp og sjel med frisk luft og litt fysisk aktivitet. Kom deg ut og nyt forhåpentligvis mindre forurenset luft etter at fly er satt på bakken og folk holder seg hjemme!

5. Flymodus

Apropos fly, sett mobilen på flymodus! Det kan være vanskelig å fokusere med konstante varsel fra verden utenfor. Skal man være produktiv er det lurt å unngå distraksjoner fra verden utenfor. Om du er ekstra dårlig på å motstå fristelser, kan det være lurt å legge mobilen på et sted der du ikke ser den, for så å hente den igjen i pausene.

6. Clear space = clear mind

Husarbeidet blir plutselig veldig fristende når man egentlig skal lese pensum eller jobbe med innleveringer. Et rotete hjemmekontor kan fort bli en ekstra distraksjon. Pass på å holde det ryddig slik at du kan fokusere på det du egentlig skal gjøre. Gjør arbeidsplassen til et hyggelig og ryddig sted der du har orden på sakene. Rydd rommet og ta oppvasken på fritiden. Det vil gjøre det lettere å konsentrere seg når man slipper å bli beglodd av hybelkaniner.

7. Vekk fra flokken

Distraherende medstudenter som vil snakke om alle helgens festligheter, nye tv-serier eller Trumps siste tweet er vanlige distraksjoner i studiehverdagen. Dette opplever man ikke med hjemmekontor, men det oppstår fort andre distraksjoner. Venner og familie vil utnytte muligheten til å ta kontakt når som helst, fordi du sitter jo bare hjemme og jobber. Derfor er det viktig å sette grenser, og si ifra om at du ikke vil bli forstyrret mens du jobber. Lukk derfor døra til hjemmekontoret og mute familiechatten, slik at du får jobbet effektivt. Når arbeidstiden er over kan du åpne døra med god samvittighet, vel vitende om at dagens oppgaver ikke lenger henger over deg.

8. Ikke glem sosialisering

Vi skal ikke glemme at mennesker er flokkdyr. Arbeidsdagen handler for mange om mer enn å bare sitte bak en skjerm eller med nesa i en bok, og det sosiale er minst like viktig for mange. Fostervold forteller på at helsemyndighetenes hovedtiltak om å holde avstand kan være en utfordring for de fleste.

– Et problem for enkelte nå er at man kjenner på isolasjon og at man har mindre kontakt med andre. Det kan oppleves vanskelig, spesielt for de som kanskje har en isolert tilværelse fra før og med et begrenset nettverk. Det kan bli ekstra tungt, sier Fostervold til UiOs nettside.

Takket være dagens teknologi kan man fortsette å være sosial, selv om man er i karantene eller på forskjellige steder i landet. Avtal gjerne med medstudenter å jobbe sammen over skype, for å få litt variasjon i arbeidsdagen. Å sitte i karantene kan påvirke psyken og coronaviruset skaper hos mange frykt, ensomhet og usikkerhet. Noen er vant til å jobbe mye alene, mens for andre er det en veldig stor overgang. Ta derfor kontakt med dine nærmeste også utenfor arbeidstiden, og pass på hverandre.

