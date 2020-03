Sit permiterer 248 ansatte

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim permitterer nå ansatte på grunn av nedstengning.

– Dette er veldig trist, og det føles ikke godt å gjøre det. For våre ansatte er det en utrygg situasjon å være i. Samtidig er det nødvendig at også vi deltar i den nasjonale dugnaden for å begrense smitte, forteller administrerende direktør i Sit, Audhild Kvam, til Nidaros.

Runden med permitteringer kommer etter at NTNU for to uker siden stengte campus som følge av koronavirusutbruddet. Stengte kantiner, kiosker og treningssentre har ført til tap av inntekt for Sit. Av i overkant av 300 ansatte er det 81 faste og 166 midlertidige ansatte som nå permitteres.

Les også: Med koronakrisen har NTNU fått fart på digital undervisning

Skal være en trygg arbeidsplass etter krisen

Kvam forklarer til Nidaros at Sit som selskap prøver å begrense tapet i den vanskelige økonomiske situasjonen de nå er i, og at permitteringene gjøres for at Sit skal være en trygg arbeidsplass å komme tilbake til etter krisen. På spørsmål fra Universitetsavisa om hvordan de ansatte har reagert forteller Kvam at hennes inntrykk er at man har forståelse for situasjonen man er i.

– Men vi har mange lavlønnsgrupper og det er ikke en god situasjon å være i når det er usikkerhet rundt inntekten fremover. Det er det tøffeste for oss med denne situasjonen, men det er viktig for oss å håndtere dette på en måte som sørger for at vi har trygge arbeidsplasser og gode tilbud til studentene etter denne krisen.

Videre til Universitetsavisa forteller Kvam at de med permitteringene håper å måtte slippe å si opp ansatte. Sit har god økonomi i bunn, men den økonomiske situasjonen som følge av koronakrisen tærer på, forklarer hun.

Les også: På grunn av koronakrise kan du nå søke støtte hos Lånekassen fram til 15. april

Bolig og psykologtjeneste fortsatt i drift

Selv om de ansatte ved kantiner, kaffebarer og treningssentre nå er permittert fortsetter boligdriften i Sit som normalt. Kvam forteller likevel til Universitetsavisa at de er bekymret for økonomien i boligdriften.

– Det er usikkerhet rundt om studentene kommer tilbake på campus igjen i løpet av semesteret og hvordan høsten ser ut. Vanligvis flytter studentene inn i studentboligene i løpet av sommeren. Det er en risiko for at vi får tomme studentboliger om situasjonen fortsetter. Det vil merkes kraftig på økonomien vår, sier Kvam til avisa.

Til Universitetsavisa legger hun også til at psykologtjenesten til Sit fortsatt er i drift med digitale samtaletilbud og med en kontakttelefon studenter kan ringe til. Kvam forteller at de er bekymret for at mange studenter nå sitter mye alene, men at de tenker alternativt med tips til hjemmetrening og en vekketjeneste studenter kan melde seg på for å sikre en fortsatt god døgnrytme.