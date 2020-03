Fiffige fløtekarameller

Kom deg igjennom en seiglivet sosial isolasjon, med en desto seigere, hjemmelaget karamell.

Blir romkameratene dine litt for mye, er det fint å kunne glede deg selv, samtidig som du kan stilne dem. Begynner man å lage hjemmelaget karamell, finner man ut at det er søtt, klissete, seigt og stopper selv den mest forstyrrende skravl. Lite er bedre enn å kunne knaske knallgode, klissete karameller kontra krevende koronakarantene.

Antallet herlige karameller du får laget avhenger av formen din, og hvor store biter du deler opp karamellmassen i til slutt. For å lage 40 biter karamell, på cirka en centimeter per stykk, i en medium ildfast form trenger du:

Ingredienser for karameller

2 dl fløte 170 g sukker ½ dl lys sirup 1 ss margarin eller smør 1 ss kakao (Kan sløyfes) Hakkede nøtter (Kan sløyfes) En klype salt (Kan sløyfes)

Slik lager du karamellene:

Legg et bakepapir i utvalgt form, og smør godt. Du kan bruke smør, margarin, men også en nøytral olje. Bland fløte, sukker, sirup og eventuelt kakao i en kjele og begynn å koke massen. Husk å røre underveis. Når massen er ferdigkokt ved 120 - 125℃, eller til dråpetesten er bestått, rører man inn smøret eller margarinen.

Dråpetesten:

Har man ikke sukkertermometre for å måle temperaturen i karamellen, kan en gjøre dråpetesten. Det er å ta en dråpe karamell i et glass kaldt vann. Hvis dråpen stivner, og kan formes til en ball, er den varm nok.

Hell over karamellmassen i det smurte bakepapiret, og la karamellen stivne. Mens de stivner kan man drysse over hakkede nøtter, eller eventuelt litt salt.

Skjær opp karamellene i passe biter. Skal man ikke spise alt på en gang, kan man pakke dem inn i for eksempel bakepapir. For å gjøre dem enda fastere, kan de settes noen timer inn i et kjøleskap.

Karamellene krever at du følger med under prosessen, fordi karamellmassen skal bli veldig varm. Pass på å ikke brenne deg selv, romkamerater, husdyr, eller husplanter.