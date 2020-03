Tilbyr utvidet studielån

I tillegg får alle studenter resten av vårens studielån på konto like over påske.

Kunnskapsdepartementet melder i en pressemelding torsdag 26. mars at det nå innføres nye økonomiske tiltak for studenter som rammes av koronakrisen. Tiltakene går på mulighet for utvidet studielån, og framskyndet utbetaling av lånet.

Hele den resterende delen av vårens studielån vil bli utbetalt allerede i april, til samme tid som den månedlige utbetalingen pleier å komme. Beløpet avhenger av hvor mye man har rett på i studiestøtte, men for en student med alminnelig fullt studielån, vil det si 27 550 kroner.

– Dette er et tiltak som på kort tid gir studentene mer å rutte med. Om tre uker vil landets studenter på fagskoler, høyskoler og universiteter med fullt lån og stipend få 27 550 kroner inn på konto, sier Asheim.

Mulighet for utvidet lån

I tillegg til den alminnelige studielånet, vil det bli mulighet for å søke om et utvidet studielån for dem som har mistet arbeidsinntekt som følger av koronakrisen.

Det er snakk om et mulig ekstralån fra Lånekassen på 26 000 kroner. Hvis man søker om dette ekstralånet, må man selv bekrefte i søknaden at man faktisk har mistet inntekt og har behov for lånet.

– Ordningen bygger på stor grad av tillit med egenrapportering, men Lånekassen vil følge opp med ordinær kontroll. Lånekassen jobber med å få på plass den tekniske løsningen og det vil være mulig å søke i mai, sier Asheim i pressemeldingen.

Fristen for å søke studielån vår inneværende semester er allerede utvidet fra 15. mars til 15. april.

– På ingen måte nok

Foto: Christoffer Jellum/Studenttinget Leder Åste Solheim Hagerup for Studenttinget er ikke fornøyd med tiltakene.

Mange studenter som har basert seg på ekstrainntekter fra deltidsjobber, har de siste par ukene mistet inntekten nesten over natta som følge av koronatiltak. Leder Åste Solheim Hagerup for Studenttinget mener at tiltakene fra Regjeringen langt ifra er nok.

– Dette er utrolig skuffende. Vi ble lovet en krisepakke, men dette er ikke det på noen som helst måte, sier hun.

Hagerup legger vekt på at studenter i Norge også er skattebetalere, og burde få nyte godt av godene fra staten på linje med alle andre.

– Tilbudet er ekstra lån, istedet for dagpenger. Studenter er en økonomisk sett utsatt gruppe, og vi bruker allerede årevis på å betale ned studielån. Det å be oss om å søke ekstra studielån i denne situasjonen er helt uforsvalig, sier hun.

