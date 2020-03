Studentenes «krisepakke»

Mer lån, er løsningen vi får servert fra regjeringen. Det er rett og slett flaut.

Torsdag 26. mars fikk vi servert den etterlengtede «krisepakken» fra regjeringen som skal sørge for at studenter greier å holde hode over vann i denne vanskelig økonomiske situasjonen.

Og hva er det vi får servert? Lån. Det er rett og slett flaut. Jeg finner ikke et bedre ord for det. Studenter som nå har mistet inntekten sin som et resultat av permittering blir altså bedt om å søke lån fra Lånekassen, mens resten av Norges arbeidstakere mottar dagpenger.

Dette er en prinsippsak som har store praktiske konsekvenser, og en kortsiktig løsning på et utrolig uoversiktlig problem. Studenter i Norge sliter allerede økonomisk, og denne krisen gjør situasjonen på ingen måte enklere. Studenter er en svært viktig ressursgruppe for samfunnet og sammen med resten av Norge skal vi bidra til å bygge opp landet igjen. Dette blir ikke enkelt når vi skal betjene et større lån og attpåtil står overfor et arbeidsmarked som er tilnærmet ugjenkjennelig. Derfor trenger studentene nå hjelp som lar oss fokusere på utdanningen vår, og ikke bekymre oss får vår økonomiske situasjon. Flere bruker allerede store deler av livet på å betale ned studielånet og nå setter regjeringen oss i en situasjon hvor vi ikke lenger har et valg. Ta opp lån eller ta konsekvensene.

Dette holder rett og slett ikke. Jeg vil innstendig be statsråd Henrik Asheim om å gå tilbake til tegnebrettet og komme tilbake med noe som faktisk er en krisepakke til studentene, og ikke en dårlig timet låneavtale.

