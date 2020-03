NTNU: Ingen eksamener med fysisk oppmøte på campus

Det understrekes at eksamen likevel ikke er avlyst.

I en melding på intranettet Innsida torsdag kveld, informerer NTNU alle studenter om at de har vedtatt at eksamener med fysisk oppmøte på campus ikke vil bli gjennomført våren 2020.

Alternativ eksamensform

I meldinga går det fram at NTNU nå jobber mot å sørge for at flest mulig kan få gjennomført digital hjemmeeksamen eller muntlig digital eksamen.

Vurderingen på eventuell endring av eksamensform gjøres for hvert enkelt emne. Ifølge Innsida-meldinga vil beskjed om endringer i eksamensform i enkeltemner komme via Blackboard eller mail, og trolig først i april.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap: Avlyser muntlig bachelorhøring våren 2020.

– Ingen grunn til å vente

Bagrunnen for vedtaket er at NTNU ønsker å være med på å begrense koronasmitte. Ifølge versjonen av Innsida-meldinga som har gått ut til alle ansatte torsdag kveld, gjelder dette vedtaket selv om restriksjonene fra myndighetene blir endret i løpet av våren.

Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad ved NTNU sier til Universitetsavisa at de ikke så noen grunn til å avvente denne beslutningen.

– Hovedgrunnen til at vi valgte å ikke vente til etter påske med å bestemme oss, er at vi ser at det ikke vil skje vesentlig endring i måten pandemien håndteres på fra myndighetenes side i vår, sier hun til UA.no.

Denne meldingen kommer samme dag som regjeringen la fram sin krisepakke til studentene.