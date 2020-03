BULMBOY$ - Ukjent hav

Trøndersk høres faen ikke wack ut.

Salomon Thorvaldsen, aka Salo, en av tre i Bulmboy$, sa det best selv i et intervju med YLTV på torsdag, da han sa at det kommer «nye bølger fra et Ukjent hav». Albumet er produsert i sin helhet av Grif, aka Emil Grøvlen, og det er tydelig utvikling fra tidligere prosjekt i både produksjon, tekster og tematikk.

Med 15 låter i flere ulike stiler har Bulmboy$ klart å skape et sammensatt album med låter som ikke henger sammen. Svaret på hvordan de klarer dette ligger i at albumet er formende både for de tre gutta og for de lydlige rammene de setter for seg og sitt merke. Du vet aldri hva du kan forvente av trioen, samtidig som hvert nye tilskudd til diskografien bare forsterker uttrykkets helhet.

En interessant del av albumet er de to gjesteversene fra Wonder The Boy og Gerald Ofori. Gerald viser at engelsk funker fett i kombinasjon med hardtslående trøndersk på låta «Hele klikken». Der det lenge har vært et fenomen i Trondheim at rappere herfra velger å rappe på engelsk, kan norskdebuten til Wonder på låta «Nevada» hinte til en spennende framtid for trøndersk hiphop. Det er til og med dedikert en hel låt, «Trøndersk høres wack ut», til det faktum at man kan høres fete ut på trøndersk.

Det finnes en låt for hver stemning på Ukjent hav. Du får steinharde bars på «Superfly», driftende vokaler på «Ukjent hav», og klassisk russestemning på «Ruteknusing» med det tidligere medlemmet Gustav Tho, aka Unge Tho.

Albumet viser fram bredden både innenfor sjangeren og artisteriet på mange måter, men kanskje aller mest tydelig på den introspektive dobbellåta «Bæde/Bæst». I den første delen, «Bæde», rappes det ektefølt og personlig, spesielt sterkt fra Isak Wangberg, aka $wang, om å være en skuffelse for sine foreldre, og verre ting de angrer på. Halvveis i låta, rett før beat-switchen, rapper Salo «Går fra å bæde te å vær bæst når æ e shitfaced» før et gitarriff løfter beaten og den linja resonnerer i den metalliske vokalen som roper ut at Bulmboy$ er «Bæst».

Nå er tiden for å lytte lokalt, og heldigvis for alle som bor i Trøndelag har vi nettopp fått et album som kommer til å stå seg som et av de viktigste i trøndersk hiphop-historie.

