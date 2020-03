God gammeldags idealisering av undertrykkende kjønnsroller

Adapsjonstrenden av historiske romanseeventyr viser hvordan vi har en høne å plukke med kjærlighetstilstanden i dag.

Stolthet og fordom begynner med de kvinnelige hovedkarakterene som klager over at faren deres ikke vil introdusere dem til den nye ungkaren som har flyttet til fylket. Uten denne formelle introduksjonen styrer kutyme at de ikke får lov til å prate med gentlemannen. I 2020 har vi en lignende inngangsport som styrer våre romantiske interaksjoner: Tindermatchen.

Med fortellinger som Little Women og Jane Austens Emma som gjen-gjengjenfilmatiseres, starter vi tiåret med nok en bølge av interesse for disse kjente og kjære kjærlighetshistoriene. Kvinnene vi følger er fra vårt perspektiv fanget i ekstremt undertrykkende kjønnsroller, og deres romanser er basert på det purt emosjonelle: Ikke så mye som et kyss deles før de er gift. Viser denne fascinasjonen til nok en malplassert «født i feil generasjon»- mentalitet? Jeg tror det handler om hvilke forholdsaspekter som har falt mellom sprekkene i dag. Mange unge jenter er så presset til å ikke utvikle romantiske følelser i en masse-hookekultur at de higer etter forhold basert på emosjoner.

Våre problemer er det motsatte av de historiske heltinnenes. De måtte undertrykke hver minste fysiske inklinasjon de følte. I løpet av kjærlighetseventyret deler de to partene sjeldent mer enn et ømt håndtrykk. I dag er mange fanget opp i en kultur hvor det motsatte er tilfellet. Vi er frigjort til å uttrykke oss fysisk, men til gjengjeld sliter mange unge med å uttrykke sine romantiske følelser. Vi har buret oss inne atter en gang.

På Tinder er hovedfokuset utseende. Tidligere handlet det om penger og status. Nå handler det om Tinder-profilen som valuta. Vi ser på personligheten til den andre parten på samme måte som disse historiske heltinnene så på personligheten til sine rike og høyprofilerte forloveder. Forhåpentligvis tilstedeværende, men ikke hovedprioriteten.

Disse moderne filmadapsjonene inneholder scener hvor kvinnene endelig får tatt opprør med kjønnsdiskrimineringen som de opplevde. Resultatet blir tidskapsler som viser kvinners motstandsdyktighet gjennom historien, samt et opprør mot undertrykkelsen. En uironisk, genuin hyllest av det kvinnelige kjønn. Dermed kan samtidsjenter nyte det forfriskende kjærlighetsaspektet, med den børen som er kjønnsdiskriminering veiende litt lettere på våre skuldre.

