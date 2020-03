– Gleder meg til å komme skikkelig igang

Til tross for at Studentersamfundet holder stengt må et nytt Styre tas opp, og Karen Mjør forbereder seg på å snart tre inn i rollen som ny Samfundetleder.

Tirsdag 10. mars ble Karen Mjør valgt til ny leder for Studentersamfundet, i vinterens andre ledervalg. I første runde fikk ingen av kandidatene det nødvendige flertallet.

Kort tid etter valget ble Samfundet stengt som et resultat av tiltakene mot koronasmitten. Mjør er fra før debattansvarlig i det sittende Styret, og tross situasjonen jobber de nå med å legge planer videre, og ser nå på hva Samfundet som organisasjon kan tilby medlemmer når Huset er stengt.

Opptaket må gå sin gang

Selv om Samfundet holder stengt, er det visse prosesser som ikke kan settes på pause.

– Akkurat nå kom jeg hjem etter å ha gjennomført intervjuer med søkere til styret. Vi gjennomfører jo styrevalget på tross av pandemi, og både Styret og Styrets debattkomité må være klart til 17. mai.

Mjør forteller at hun har sine siste intervjuer på fredag, før det nye Styret må være på plass på lørdag.

– Jeg var veldig spent på hvordan dette kom til å gå, men vi måtte tenke litt alternativt. Vi skjønte fort at fysiske intervjuer ikke kom til å være mulig, men jeg er overrasket over hvor bra det har gått å ta det over nett! Jeg har også opplevd veldig stor forståelse for dette fra alle søkerne.

– Det er kanskje litt klisje, men engasjement er den viktigste egenskapen.

Og hva slags styre vil Karen Mjør ha med seg på laget? Her er det helt klart en spesiell egenskap som er ekstra viktig:

– Det er kanskje litt klisje, men engasjement er den viktigste egenskapen. Det krever veldig mye å ta et sånt verv i et år, så engasjement og arbeidskapasitet er viktig. I tillegg vil jeg sette sammen en god kombinasjon av folk med ulike erfaringer. De må utfylle hverandre både faglig og sosialt.

Kan bli en anderledes overtakelse

Styre ved Studentersamfundet sitter fra 17. mai til 17. mai, med en feiring i Storsalen når et styre gir stafettpinnen videre til det neste. Karen Mjør forklarer at det er da maktovertakelsen finner sted, og hun er avhengig av at hun har et styre som kan ta over ansvaret sammen med henne, uansett hvordan 17. mai måtte feires i år.

Foto: foto.samfundet.no

Uansett markering eller ikke – Mjør kommer til å tre inn i rollen som ny Samfundetleder på den spesielle datoen. Heldigvis kommer erfaringen hennes fra å ha vært debattansvarlig godt med når hun nå må sette seg inn i lederoppgavene.

– Jeg er veldig glad for at jeg allerede har vært i styret et år. Det er mye lytt i ledervervet, men jeg har vært tett på Frida det siste året, og har en grei innsikt i oppgavene. Jeg har også snakket mye med de andre i styret om deres oppgaver for å få bedre innsikt i dem.

Selvsagt har disse samtalene også foregått digitalt, forteller Mjør, før hun avslutningsvis uttrykker en stor iver etter å ta fatt på utfordringene.

– Jeg gleder meg til å komme skikkelig igang! Det er en rar periode for alle, og det er rart å ta over akkurat nå, men jeg tror vi kan få det til likevel. Jeg håper veldig at vi kan komme igang til høsten, avslutter den kommende Samfundetlederen.

