Avlyste revyer – kommer det en kont?

Studentkavalkaden og flere revyer må avlyses, men beholder et lysegrønt håp om nye sjanser etter sommeren.

Revyenes høysesong har fått en brå stopper. Chemikalen gjennomførte sin forestilling med et nødskrik kvelden før NTNU stengte sine campuser 12. mars. Rett rundt det runde hjørnet ventet en utsolgt og stjernespekket Studentkavalkade som skulle blitt avholdt den 26. mars. Denne er nå utsatt på ubestemt tid, som de fleste andre arrangementer ved Samfundet.

Hva skjer med de revyene som ikke rakk å vise seg, slik som Realfagsrevyen og Salt-revyen? Er alt det harde arbeidet forgjeves, eller kommer det en kont?

«Utsatt» eller «avlyst»?

Da Helsedirektoratet forbød alle arrangementer som revyer, konserter, festivaler og idrettsopplegg, ble sosiale medier preget av enten «utsatt» eller «avlyst». Heldigvis råder optimismen for en utsatt og ikke avlyst revysesong. Revysjef Marie Helene Johansen for Realfagsrevyen Sammen mot fusjon har troen på en revyspekket høst. Revyen var i år en sammenslåing av Delta, linjeforeningen for matematikk og fysikk, og Volvox & Alkymisten, linjeforeningen for biologi, kjemi og bioteknologi.

– Nå må vi bare se an hvordan det blir framover. Vi vet jo at sjansen for å ha det før sommeren er veldig liten. Kanskje det kan bli en revysesong 2.0 til etter sommeren, sier Johansen.

Revysjef Stig Ove Sæterøy for Salt, studentforeningen for lærerstudenter i Trondheim, deler entusiasmen. Revyen deres skulle avholdes 17. og 18. april. Han hadde gledet seg veldig til å vise en smakebit av revyen på Studentkavalkaden nå i mars, men skjønte fort at en slik folkesamling ville bli uaktuelt også etter påsketid. Derfor unngikk de både navneslipp og billettsalg.

– Vi avventet billettutsalget til vi var helt sikre på at vi skulle ha oppvisning. Det var økonomisjefen veldig glad for at vi gjorde, sier han.

Les også: NTNU avholder ingen eksamener med fysisk oppmøte på campus dette semesteret.

Billettrefusjon

I motsetning til Salt-revyen, var Realfagsrevyen midt i billettsalget til oppvisningene helgen 20. og 21. mars. Da Norge «stengte» fikk i alle fall billettansvarlig en jobb å gjøre over helgen, i motsetning til resten av staben. Johansen opplyser at det var noen tilfeller av folk som ikke ønsket å refundere billetten sin, for å støtte revyen, men at det var mange som ønsket å få pengene tilbake.

– Majoriteten av publikummet er studenter, så vi har full forståelse for at folk vil ha refusjon. Vi går heller ikke noe særlig i minus, med tanke på at vi skulle ha forestillingene i R1 på Gløshaugen. Der var vi veldig heldige, sier hun.

Likevel er det en viss andel som går tapt blant annet i Vipps-gebyrer ved refusjonen, forklarer Johansen. Det er såpass minimalt at det likevel blir en bagatell sammenlignet med pengene de potensielt kunne tapt med lite fleksible utleiere av lokaler og eventuelle teknikere.

Kommentar: – Støtt kunstnerne, ikke be om refusjon

Usikre økonomiske tap

Realfagsrevyen er altså ikke redde for å tape noe økonomisk i form av leie av lokaler,siden de skulle holde showet i NTNU-lokaler. Salt-revyen hadde imidlertid eksterne lokaler, og for å unngå økonomiske tap, forteller revysjefen at Salt-revyen er avhengig av et godt samarbeid med sitt lokale, Verkstedhallen.

– Vi er fast bestemt på å utsette revyen til høsten. Hvis den nye datoen ikke klaffer for Verkstedhallen, så er ting mer usikkert. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med dem, så det skal nok gå fint, sier Sæterøy.

Videre forteller han at Salt-revyen ble bygget opp ved hjelp av midler fra Frifond og dugnad i linjeforeningen. Ingen aktører eller enkeltpersoner er dermed avhengige av tilbakebetaling av investerte midler gjennom billettsalget.

– Vi trenger ikke ekstra penger, spesielt når vi får flytta datoen. Alt av utgifter vi har brukt til nå er fra Frifond og studentforeningen. Frifond er en pengeordning for frivillig arbeid, forteller Sæterøy.

Det samme gjelder for Realfagsrevyen, som hadde litt penger på bok fra forrige revy, og i tillegg søkte midler gjennom Sit:

– Vi vet ikke om vi får beholde midlene fra Sit for å sette opp en ny revy til høsten, eller om vi eventuelt må søke på nytt, sier Johansen.

Les også: Regjeringen har lagt fram sin krisepakke til studentene

Konterevy og flunkende nye innslag

Selv om de unngår økonomiske tap, får konting av revyene konsekvenser på andre områder. Med et nytt semester i opptog, går flere medlemmer av årets revystab ut i jobb, flytter fra Trondheim eller begynner på sisteåret master. Sæterøy påpeker at det kan bli spesielt vanskelig å koordinere revyøvinger og oppvisning med lærerstudentenes praksisopplegg.

– Det er kjipest for 4. års studentene, da inkludert meg selv. Jeg har holdt på med revyen nå i åtte måneder, også skal jeg flytte vekk til sommeren. Vi håper at 4. klassingene fortsatt kan komme opp og være med på moroa, sier han.

Likevel er optimismen på plass for en konterevy til høstsemesteret. Det er spesielt viktig dersom flere scener blir utdaterte til høsten og eventuelt må omskrives. Da tenker Johansen at de får utnytte situasjonen.

– Om noen innslag blir litt utdaterte? Neida, i en konterevy må det da være lov å bruke litt gamle poenger!

– I det minste har vi vært med på hele prosessen og blitt en skikkelig bra gjeng.

Sæterøy mener dagens underlige unntakstilstanden er nødt til å sette preg på høstens underholdning. Revyen som plattform får mulighet til å illustrere de omveltningene vi alle opplever, både store og små.

– Mulig noen sketcher må skrives om og byttes ut. Men det er nok mye annet materiale å ta av når alt dette er over, sier han.

Alt i alt er revysjefene takknemlige for selve prosessen med å lage revy, selv om sluttproduktet ikke fikk inntatt scenen. Med sosiale sammenkomster, lange øvinger og hardt arbeid, har det uansett resultert i vennskap og minner de aldri ville vært foruten.

– I det minste har vi vært med på hele prosessen og blitt en skikkelig bra gjeng. Selvfølgelig ville det vært morsomt å vise det fram også, sier Johansen.

Les også: Påtroppende samfundetleder Karen Mjør forbereder seg på jobben, selv om Samfundet har stengt