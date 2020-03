Sterke reaksjoner på regjeringens krisepakke

Regjeringens krisepakke til studentene møter motstand fra studentpolitikere. Forskning- og høyere utdanningsminister er uenig i kritikken.

Foto: Marte Garmann/Kulturdepartementet Henrik Aasheim (H)

Tiltakene Kunnskapsdepartementet la fram torsdag for å hjelpe landets studenter økonomisk i korona-krisen har har møtt hard kritikk, blant annet fra Norsk Studentorganisasjon (NSO). Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier til Universitetsavisa at studentlederne burde tenke over hvilke ord de velger å bruke, og presiserer at vi nå har nesten 250 000 mennesker permittert landet over.

Les også: Det blir ingen eksamener med fysisk oppmøte på NTNU dette semesteret

Oppfatter ikke et lån som en krisepakke

Foto: Lea Roppen Kielland Studenttingsleder Åste Solheim Hagerup er uenig i kritikken av studentene.

Leder Åste Solheim Hagerup av Studenttinget i Trondheim sier at hun på ingen måte kan være enig i at kritikken fra Aasheim er berettiget.

– Det å si til studentene at dere skal få en krisepakke, og så fortelle oss at vi må finansiere den selv gjennom lån, er da per definisjon ikke en krisepakke.

Hun har forståelse for at mange studenter er frustrerte over løsningen.

– Det at vi da er opprørte synes ikke jeg er spesielt rart, så jeg kan ikke ta til meg den kritikken.

Les Hagerups debattinnlegg om krisepakken: Regjeringens «krisepakke» er ikke god nok

Håper stortinget endrer til stipend

Foto: Jonas Halse Rygh NSO-leder Marte Øien håper Stortinget tar en ny vurdering på krisepakken.

Leder Marte Øien i NSO mener at studentene blir forskjellsbehandlet av regjeringen.

– Vi har veldig stor forståelse for at det er mange studenter som har hatt sterke reaksjoner på dette her, nettopp fordi vi er arbeidstaker på lik linje med andre arbeidstakere, og får en helt annet støtteordning enn det alle andre i dette samfunnet får.

Les også: Uenighet om motfylling i Nidelva

Øien sier at de er åpne for samtaler med regjeringen i arbeidet videre med ordningen.

– Når det er sagt så er NSO saklig uenig med statsråden, og ønsker at man skal ha en saklig kommunikasjon rundt denne problemstillingen.

Til tross for at NSO ønsker åpne kommunikasjonskanaler, sier samtidig Øien at de ønsker at stortinget endrer planene.

– Vi kommer jo nå til å fortsette å ønske å ha god dialog med både statsråden, regjeringen og partiene på Stortinget. Så setter vår lit til at stortinget endrer på dette, og gjør om til at lånebeløpet som nå er foreslått kommer i form av et stipend og ikke et lån.

Mer fra UD:

Indians are afraid of the turn their country has taken [Article available in norwegian and english]

Ny leder av Samfundet gleder seg til å komme igang med vervet