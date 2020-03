Runda Netflix, men du greier ikke lukke laptopen? Her er noen konserter du kan streame til helgen.

Å streame konserter har blitt den nye, midlertidige, måten vi fans kan føle nærkontakt med favorittartistene våre. Dette har bransjen skjønt, og dermed serverer de oss alt vi kan ønske av norske artister, tilgjengelig for oss alle. Hurra!

Men, hvordan skal man egentlig navigere seg gjennom jungelen av facebook-arrangementer? Vi har samlet sammen noen sider det kan være verdt å gi et liker-klikk for ikke å gå glipp av noe. Trikset er å se til klubber og arrangører i flere store byer, som Oslo, Bergen og Trondheim – selvsagt med sistnevnte som mest representert i denne listen.

Les også: Regjeringens krisepakke til studentene vekker sterke reaksjoner

Brakkesyke

Denne siden streamer konserter fra musikernes egne stuer, med sitt eget utstyr, og kaller seg selv «det eneste kulturelle eventet du gleder deg til blir avlyst». Det er også ganske lav terskel for artister å be om å få en slot i programmet til Brakkesyke, hvilket gjør det enklere for oss publikummere å oppdage fersk musikk. I tillegg gir det publikum en mengde konserter å velge mellom! Til helgen kan man blant annet se Mats Wava, Linni eller Astrosaur på fredag, Birgitta Alida eller SÂVER på lørdag, og Hanne Kolstø eller Granem på søndag.

Les også: Arbeidet med motfylling i Nidelva er igang, og ikke alle er like fornøyde.

Moskus Sessions

Moskus Sessions samarbeider med Dora 3 og Crispin Glover Records. Her kan man se et bredt spekter av artister og sjangre, og det dukker stadig opp nye navn på arrangement-siden deres. Konsertene streames fra scenen på Moskus, og det vil fortrinnsvis være lokale artister fra Trøndelag som bookes til disse. Til helgen spiller Kari Rueslåtten, Trond Helge Johnsen og The MaXx på henholdsvis fredag, lørdag og søndag.

Les også: Crispin Glover Records feirer 15 år med en hyllest til vinylkunsten.

Underbakken

Samarbeidet mellom nedlagte Bakkefestivalen og Tyven skiller seg noe ut fra andre streaming-prosjekter. De vektlegger viktigheten av å honorere støtteapparatet rundt en konsert, som teknikere og artistverter. Likevel er det også her mulig å vippse en slant direkte til artisten. De satser på å sende 3-4 ganger i uka, og planlegger å passe på at ingen konserter skal kræsje med Moskus sine. Til helgen kan du se Dina Misund, The Fjords og The Impossible Green på Underbakken.

Lei av korona? Les vår journalists hyllest til trikken i Trondheim

Verftet Online Music Festival

Verftet er Bergens største virtuelle festival. Fra 27. mars til 6. april kan du blant annet se artister som Aurora, Boy Pablo, Datarock og Kakkmaddafakka. Festivalen gjør det de kan for å støtte kulturindustrien, og alle artister og personell som skaper festivalen får betalt, samtidig som de åpner for donasjoner fra publikum. På fredag spiller Kakkmaddafakka, på lørdag spiller Miss Tati og KREAM, og på søndag kan du se Aurora.

Les også: Påtroppene leder Karen Mjør har ikke fri selv om Samfundet har stengt dørene

Lokal Kanal - Stueklubbing

Kanskje du er typen som koser deg med house på klubben framfor å nikke til en gitar? Lokal Klubb i Trondheim er redningen for deg som vil pumpe i stua med kollektivet, eller bare vil øve på moves alene. Denne helgen kan DJs sprenge lydanlegget ditt fra kl. 22 til 23. Fredag kommer Stian Pedersen (MRMRS), og lørdag kommer Pedahl (Gasspedahl). Lokal Bar, som står bak arrangementet, skriver selv at dette er første gang de tester konseptet, og dersom det gir mersmak vil de fortsette i helgene framover. I motsetning til mange andre streamingprosjekter oppfordrer de ikke publikum til å vippse dj-ene, men heller donere en slant til organisasjonen Mental Helse.

NTNU: Ingen eksamener med fysisk oppmøte på campus våren 2020