Four Tet – Sixteen Oceans

Four Tet er seg selv lik, og fortsatt relevant.

Four Tet som artist har en uvanlig tydelig musikalsk profil: oppkappet vokal, fargerike melodier og UK-garage-rytme innpakket i varme feltinnspillinger. Dette er gjennomgående innslag i en albumkatalog som spenner fra 2001 til 2020.

Alle de overnevnte elementene forekommer på Four Tets nyeste skive Sixteen Oceans, noe man hører allerede fra starten på første låt, «School». Etter omtrent 30 sekunder med karakteriske Four Tet-rytmer kommer en melodi som gir ganske tydelige assosiasjoner til låta «Lush» fra det foregående albumet New Energy. Paradoksalt nok føles grepene Four Tet har gjort på Sixteen Oceans langt mer innovative enn på New Energy, hvor man fikk inntrykk av at musikken hadde begynt å gå seg litt fast i sporet.

Ved å begrense antallet klubb-egnede låter på skiva ned til rundt fire låter, og heller sette albumets fokus på klassisk Four Tet i et ambient-lydlandskap, viser artisten at han ikke trenger å kaste mye av sin musikalske bagasje over bord for å holde seg flytende i dagens musikkbransje.

Sixteen Oceans ender opp med å føles som et friskt pust fra Four Tets side, der han får vist fram en langt mer kontemplerende musikalsk side, som har vært undereksponert, men alltid til stede, tidligere i hans musikalske karriere. Låter som «Harpischord», «Green», «4T recordings» og «Mama teaches Sanskrit» høres ut som Four Tets take på Selected Ambient Works, som sammen med mer energiske låter som «Baby» og «Insect Near Pinah Beach», gjør skiva til 56 minutter med musikk godt egnet for hjemmekontortiden vi nå sitter i.

