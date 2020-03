Ryde og bysyklene parkeres midlertidig

Kun dager etter at el-sparkesyklene fikk komme tilbake, setter kommunen dem på vent til i mai. Det samme gjelder bysyklene.

Et halvt år etter at de elektriske sparkesyklene i Trondheim ble fjernet, ble de nylig satt ut igjen med nye retningslinjer og endringer. Bare et par dager senere, 26. mars, vedtok formannskapet i Trondheim kommune et forbud mot både el-sparkesykler og bysyklene. Trondheim Kommune skriver på sine hjemmesider:

Forbudet ble vedtatt av formannskapet 26. mars, i form av en lokal forskrift med hjemmel i Smittevernloven. Forbudet gjelder utleie og utlån av sykler/sparkesykler, med eller uten motor, eller lignende transportmidler.

De skriver videre at forbudet trer i kraft umiddelbart, og i første gang gjelder til utgangen av april. Kommunen kan endre tidsrommet for forbudet dersom det blir nødvendig.

Avgjørelsen ble tatt av hensyn til smittevern, ettersom både sykler og sparkesykler har potensial for indirekte smitte. Sparkesyklene Ryde satte ut forrige helg må nå tilbake igjen.

Miljø settes på vent

El-sparkesyklene og bysyklene har blitt framstilt som en alternativ måte til å unngå busser for de som må komme seg rundt, både til vanlig og under smittevern-tiltakene. Daglig leder Espen Rønneberg i Ryde uttalte til Adresseavisen (for abonnenter) at de bruker hansker når de henter syklene, og desinfiserer dem når de tas inn.

–Vi bruker desinfeksjonsmidler på alle punkter en bruker kan ha vært borti. Det gjelder håndtak, ringeklokke og bremser, sa han til Adressa.

Miljøperspektivet ved bruk av sykler og el-sparkesykler er adressert av kommunen, som skriver på sine nettsider: «I den grad utleie av sykler og el-sparkesykler erstatter fossildrevne biler i sentrum, vil et forbud mot sykler være uønsket ut fra et klimaperspektiv».

Saksøker Ryde

Både Adresseavisen og Nidaros meldte tidligere i dag at Trondheim kommune har tatt ut stevning mot Ryde for å stanse virksomheten. Kommunen sier at selskapet ikke har hatt en avtale med dem, og at andre aktører burde ha lik rett til å tilby lignende tjenester.

Trondheim kommunen har en konkurransebasert ordning for hvem som får sette ut el-sparkesykler og når de kan brukes, hvor Ryde ikke har lagt inn bud. Stevningen er urelatert til smittevernet, og omhandler kun brudd på konkurranseordningen.

