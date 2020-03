Sett deg godt til rette og nyt musikkhistorie i flere formater

En lett blanding filmer og bøker om musikkhistorie kan hjelpe deg gjennom dagene, og kanskje også i påskequizen.

Elsker du Bohemian Rhapsody og Rocketman? Har du lyst til å lære litt mer om dine favorittband og -artister, eller om noen helt nye mens du likevel sitter hjemme?

Våre musikkjournalister har samlet et par skatter om deres favorittema: Musikk. Her får du servert både biografiske filmer, dokumentarer og bøker som du kan fylle tiden din med mens vi holder oss innendørs i god dugnadsånd. Ikke minst er det en fin måte å lære noe uten å engang ta på pensum.

Silvana - Väck mig när ni vaknat (film)

Foto: Mantaray Film Silvana - Väck mig när ni vaknat

Anima (film)

Foto: Pastel Production Anima

Latin-Amerika rundt med The Rolling Stones (film)

Foto: J A Digital Latin-Amerika rundt med The Rolling Stones

Ray (film)

Foto: Universal Pictures Ray

Metallica: Some Kind of Monster (film)

Foto: Radical Media Some Kind og Monster

En gang Aurora (film)

Foto: Flimmer Film En gang Aurora

Blissard (bok) - Johan Harstad

Foto: Falck Forlag Blissard

Unknown Pleasures (bok) - Peter Hook

Foto: Simon & Schulster Unknown Pleasures

– Tina Løvås– Frederick A. Baade– Tina Løvås– Tina Løvås– Lisa Bye– Tina Løvås– Frederick A. Baade

Denne boka handler om det legendariske bandet Joy Division, og er skrevet av bassisten Peter Hook. Han forteller om det han husker, og er ærlig på at hans versjon kanskje ikke stemmer overens med andres versjoner av sannheten. Det er rett og slett det som gjør han troverdig - han ønsker ikke å fortelle en universell sannhet eller inspirere til tabloidoverskrifter. Han ønsker å forstå selv, og hjelpe leseren med å forstå hvorfor alt gikk som det gikk, for Joy Division ga kun ut to album på ganske kort tid før vokalisten Ian Curtis tok sitt eget liv. Historien om tilblivelsen av et av den moderne musikkhistoriens mest interessante band, vennskapet og kranglene dem imellom, alt det ville som skjedde backstage og all motstanden blir alt fortalt i en veldig morsom og underholdene tone.



– Maren Høgevold Busterud