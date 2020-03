Det påtroppende Samfundetstyret er på plass, men ikke formelt sett

Koronakarantene gjør det for øyeblikket umulig for Storsalen å godkjenne det nylig annonserte Samfundetstyret.

Kort tid etter den neste lederen av Studentersamfundet i Trondhjem ble valgt, ble Samfundet stengt på grunn av Koronaviruset. Likevel var planen å lyse ut stillinger til Samfundetstyret på samme måte som tidligere. Nå har det nye styret blitt valgt.

Foto: Privat Påtroppende Samfundetleder Karen Mjør.

– Det var ikke det beste utgangspunktet med opptak i koronatider. Vi har hatt intervju på hakkete videochat, men jeg er likevel strålende fornøyd med resultatet. Så fikk vi også til en liten opptaksfest over video, sier påtroppende Samfundetleder, Karen Mjør.

Vanligvis skal Styret godkjennes av Storsalen. Dette er gjerne i praksis en formalitet, men noe som er umulig å gjennomføre for øyeblikket. Det betyr at Samfundetstyret egentlig ikke er offisielt innsatt enda, og sannsynligvis ikke vil bli det på en liten stund. Mjør sier at de for øyeblikket venter og ser hvordan situasjonen er etter påske.

– Med tanke på akkurat dette tar jeg det med ro. Nå vet vi ikke hvordan situasjonen kommer til å se ut framover, kanskje blir det mulig å avholde generalforsamling, kanskje ikke. Eventuelt har Rådet sagt at i en slik unntakstilstand er det mulig at vi sender ut en mail til alle medlemmene og får Styret godkjent på den måten, sier Mjør.

Her er styret

Nestleder: Venil Volla

Funksjonær i Kulturutvalget, det siste året som gjengsjef

Kommunikasjonsansvarlig: Hans Landmark Hytten

Bakgrunn fra Studentmediene: var først gjengis i markedsseksjonen, siden nestleder og det siste semesteret daglig leder.

Husfunk under UKA-19.

PR-koordinator: Mads Harbo Sørum

Markedsmedarbeider og, det siste året, markedssjef i Markedsføringsgjengen.

Økonomiansvarlig: Snorre Repål

Sikringskomiteen på Samfundet, der er han nå sikringssjef.

Medlem i ARK.

Sambandsansvarlig i sikringskomiteen under UKA-19

Debattansvarlig: Jakob Oseid

Har vært med i KSG, først som gjengis, deretter hang-around

Medlem i Styrets Debattkomité

Bedriftskontakt i linjeforeningen Econnect

Temaansvarlig: Nina Salvesen

Tidligere leder av linjeforeningen Nabla

Initiativtaker til HR-forumet til linjeforeningene ved NTNU

Medlem av grafikkstyret under UKA-19

Tidligere representant i Studenttinget

Leder av Velferdstinget

Huskoordinator: Ingvild Wie

Tidligere økonomiansvarlig i KSG

Del av økonomigruppa til KSG under UKA-17

Tidligere økonomiansvarleg i Gjengsekretariatet

Regnskapssjef under UKA-19

Arrangementsansvarlig: Sverre Sørgjerd

Ny på Samfundet

Bakgrunn fra linjeforeningen Placebo, der han har vært både leder og sekretær

Aktiv i medisinerrevyen

Merk: Hans Landmark Hytten er daglig leder for Studentmediene i Trondheim AS, som Under Dusken er en del av.