Europas «andre» krisehelvete

Koronasmitte i flyktningleirer er tilnærmet en dødsdom. Nå må Norge hjelpe til.

Du har kanskje fått med deg bilder av kjendiser som holder opp skilt på Instagram hvor det står «Evakuer Barna fra Moria nå». Slagordet er nemlig Leger Uten Grenser sin kampanje for å få regjeringen til å evakuere de alvorlig syke barna.

Vi kan ta det fra begynnelsen. Hva er Moria? Det er en stor flyktningleir på øya Lesvos i Hellas. Her bor det rundt 20.000 flyktninger på et område med kapasitet for 3000. Rundt 5000 av disse er barn og flere av dem er alvorlig syke. Leiren er Europas ytterpunkt, og blir gjerne kalt Europas «helvete». Leger uten grenser har lenge villet at Norge skal hjelpe barna, men nå har situasjonen blitt akutt på grunn av koronaviruset. Leger Uten Grenser vil at regjeringen skal hente de 107 barna som er i risikogruppen fordi de er alvorlig syke av andre sykdommer.

Dem det vil være en dødsdom for om det skapes et smitteutbrudd i leiren. Foreløpig er det ikke meldt om virusutbrudd, men ifølge Leger uten grenser er forholdene slik at det er stor sannsynlighet for at det kommer til å gjøre det snart. Det er ekstremt dårlige sanitære forhold, og folk bor svært tett på hverandre. De umenneskelige boforholdene gjør at mange av leirens beboere trolig er i det vi vil regne som risikogruppen for smitteutsatte. De har ikke tilgang på elektrisitet, det er dagslange matkøer, og vann er en sjelden vare. Det er få ting de kan gjøre for å hindre smitte, og hvis viruset bryter ut der vil det få katastrofale konsekvenser.

Per 23. mars sier regjeringen nei til å relokalisere disse barna, i lys av den ekstraordinære situasjonen her hjemme. SV og Rødt har fremmet forslag i Stortinget om å hente barna til Norge, men på grunn av nasjonal unntakstilstand er det usikkert når forslaget kan behandles.

Flyktninger er i livsfare hver eneste dag, og denne situasjonen gjør dem ekstra sårbare. På verdensbasis er det per dags dato omtrent 70 millioner flyktninger. Om dette viruset har vist oss én ting er det hvor tett verden henger sammen, og at vi må klare å se utover våre egne utfordringer. Vår solidaritet kan ikke begrenses av stengte landegrenser. Den viktigste erfaringen vi gjør oss i lys av pandemien er nemlig at vår avhengighet av hverandre kanskje også er vår største styrke. Så min anbefaling til deg som sitter hjemme: Les deg opp på situasjonen, og bistå i arbeidet med å overbevise regjeringen om at vi kan hjelpe de 107 barna her i Norge.

