Trondheimsartisten Alexander Pettersen bruker unntakstilstanden til å spille inn ny musikk, selv om han slapp sitt andre studioalbum i midten av februar.

Alexander Pettersen rakk akkurat å slippe sitt andre album, Don’t Remember – Can’t Forget, før koronakrisen traff Norge med et smell. Selv om plata har fått god kritikk, forteller han at det ikke har vært musikken som har opptatt tankene hans mest den siste tida.

– Den har kanskje forsvunnet litt i alt det som skjer. Koronakrisen gjelder liv og død, mens dette er «bare» musikk.

Les også: Slik forenkler du ditt nye liv på hjemmekontoret

Arrangerer alternativ til konserter

Slik situasjonen er nå må musikere og samarbeidspartnere i bransjen finne alternative måter å nå ut til publikum på. I samarbeid med Moskus Sessions, Dora 3 og plateselskapet Crispin Glover Records spilte nylig Pettersen en livestream-konsert fra Moskus Scene. På grunn av avlyste konserter, tomme lokaler og mindre arbeid som følge av det, hjelper de ulike aktørene hverandre med å arrangere en alternativ konsert.

– Livestreamingen fungerte veldig bra på alle måter. Nervøsiteten er annerledes enn en vanlig konsert. Man får ikke tilbakemeldinger fra på publikum på samme måte. Men det funket overraskende bra. Du bare utleverer deg selv, og så blir det helt stille etterpå.

Pettersen forteller likevel at han mottok gode tilbakemeldinger fra publikummere i ettertid av livestreamen, noe som gjorde det mindre ensomt. Det var også mange som donerte penger i anledning konserten, deler artisten.

– Det er fint at det finnes en arena for dette nå som det ikke går an å samles mange på en gang.

Fikk du med deg? Nytt Samfundetstyre er på plass... nesten

Foto: Maren Høgevold Busterud "VIL FOLK GÅ LEI STREAMING?: Pettersen har måttet utsette den kommende turneen sin. Han er spent på hvor lenge publikum synes det er interessant med streaming-konserter."

Frykter publikum skal gå lei livestream-konsertene

Den planlagte plateturnéen er foreløpig utsatt til høsten. Han poengterer at det viktigste i en slik situasjon er å først få oversikt over sykdomsbildet før man kan begynne å legge opp til det vanlige livet igjen.

– Jeg håper jo at denne livestreamingen holder ut en stund til. Jeg er veldig spent på hvor lenge publikum vil synes det er spennende med livestream-konserter.

Til tross for at det går mer trått for musikkbransjen som følge av tiltakene mot ytterligere koronasmitte i byen, har det ikke blitt hjemmekontor på Pettersen ennå.

– Jeg jobber mye i studio om dagen. Vi er to stykker som jobber sammen inne på lydstudioet til Brygga Records.

Blir den ene syk, så blir nok den andre syk også, men foreløpig har det gått greit. For Trondheimsartisten er det å spille inn ny musikk så tett opp mot det forrige plateslippet en måte å få tida til å gå på.

– Jeg har ikke så mye annet å finne på nå om dagen uansett, og det er deilig å ha et sted å gå til, få utrettet noe, og så avslutte arbeidsdagen før jeg går hjem igjen.

Mer fra UD: Europas «andre» krisehelvete [Debatt]

Skuffet over NRK

Artisten trekker fram ulike ting vi som lyttere kan gjøre for å støtte opp om den norske musikkbransjen.

– Noe man kan gjøre er jo å sjekke ut noen artister man ikke har hørt om før, da gjerne lokale. Sjekk ut nye utgivelser av dem, vær nysgjerrig på ny og eldre norsk musikk. Men jeg ønsker jo at folk skal lytte til musikken min fordi de liker den selv, ikke bare fordi den er norskprodusert.

Samtidig reagerer Pettersen på at statskanalen ikke har gjort mer for den norske musikken.

– Jeg er veldig skuffet over NRK, som ikke kjører kun norske artister i ei tid som dette. Det hadde hjulpet veldig mange, og det er i tillegg vi lyttere som betaler for det.

Pettersen anbefaler flere norske artister som han selv har lyttet mye til den siste tida.

– Fredrik Høyer, som spiller inn poesi over musikk. Ellers har jeg hørt en del på Stein Torleif Bjella og Broen, i tillegg til Stian Lundbergs soloalbum Åkermåne.

Les også: Fylling i Nidelva er i gang. Dette faller ikke i god jord hos alle.

– Musikken en stor del av meg

Ved spørsmål om hvordan han tror koronakrisen vil påvirke musikkbransjen videre framover, er han mer usikker.

– Det er nok umulig å si nå, utenom at de fleste konserter vil bli avlyst. Det er et større spørsmål om hvordan det vil gå med festivalene. Selv om det er en stund til ennå, kan det bli vanskelig å satse på å arrangere en større festival med en slik usikkerhet foran oss. Men jeg håper jo at de vil forbli likevel.

Pettersen skal i utgangspunktet selv spille på flere festivaler i sommer, både med et eget prosjekt og sammen med andre artister. Blant annet trekker han fram en konsert sammen med Odd Nordstoga som etter planen skal finne sted i juni.

– Det er en vanskelig situasjon, fordi musikk er tross alt bare musikk, men det er en viktig del av livet mitt, og en stor del av meg som person. Jeg synes det er veldig trist hvis det blir mindre norsk musikk framover på grunn av dette, avslutter Pettersen.

Mer musikk fra UD:

Utnytt innetiden til å sjekke ut disse musikkdokumentarene!

Four Tet - Sixteen Oceans [Anmeldelse]