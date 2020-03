Etter lange forhandlinger kan nå deler av kriselånet omgjøres til stipend

I Stortingets siste pressekonferanse som ble avholdt klokken 11 i dag ble den tredje av Stortingets krisepakker lagt fram. I tillegg til flere milliarder til fylkeskommunene og næringslivet, disponeres det nå en ny studentmilliard slik at deler av det omdiskuterte «koronalånet» fra forrige krisepakke kan omgjøres til stipend.

Forslaget Stortinget har blitt enig om, gir norske studenter som har mistet inntekten sin en muligheter til få et lån fra Lånekassen på totalt 26 000 kroner, der stipendandelen vil utgjøre mellom 30-40 prosent. Dette skriver Norsk Studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding.

Den forrige krisepakken ble ikke godt motatt av studentene.

Fortsatt usikre momenter

Foto: Lea Roppen Kielland Studenttingsleder Hagerup er fornøyd med at Stortinget har hørt studentene.

Leder Åste Solheim Hagerup av Studenttinget var en av flere som gikk ut mot regjeringens låneordning i forrige krisepakke, der hun mente nytt lån fra Lånekassen ikke var tilstrekkelig hjelp for studentenes økonomiske situasjon. Hun forteller at det er flott at Stortinget hører på studentene, men at den nye pakken fortsatt ikke tar høyde for alle usikre momenter.

– Vi opplever at Stortinget har hørt på studentene, og selv om vi skulle sett hele kriselånet omgjort til stipend, så er dette en veldig god start, sier Solheim Hagerup.

– Et steg i riktig retning

Foto: NSO/Skjalg Bøhmer Vold NSO-leder Marte Øien håper regjeringen og stortinget følger opp studentene videre dersom situasjonen vedvarer.

I pressemeldingen uttrykker NSO at de er fornøyde med at Stortinget anerkjenner den alvorlige situasjonen norske studenter nå står i.

– Dette vedtaket viser at Stortinget og regjeringen anerkjenner at studenter er i en vanskelig situasjon, og tar denne situasjonen på alvor. Det er et stort steg i riktig retning, skriver NSO-leder Marte Øien.

Øien forteller at de er glade for at Stortinget har lyttet til studentenes innspill om at arbeidstakere som også er studenter må få bedre støtteordninger enn de har i dag. De ønsker videre at dersom situasjonen vedvarer, så burde Stortinget og regjeringen kommer med ytterlige tiltak.

– Men vi håper at det ikke blir tilfelle. Nå ønsker vi at alle norske arbeidstakere, enten de er studenter eller ikke, kommer tilbake i jobb så raskt det er forsvarlig, avslutter Øien.

Fortsatt en usikker situasjon

Studentleder Michal Jan Warecki i fagforbundet Industri Energi mener at det fremdeles er rom for forbedring, til tross for den nye milliarden til studentene, og skriver i en pressemelding at situasjonen fortsatt er usikker.

– Alle andre arbeidstakere får dekket 20 dagar med full lønn før de går over på dagpenger, noe studenter ikke får tilbud om. I tillegg er situasjonen enda usikker for 1 av 5 studenter, de som ikke har søkt eller kan søke om støtte fra Lånekassen, skriver Warecki.

